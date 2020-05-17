Bilardo maçlara hazır

Bilardo Federasyonu başkanı Aşkın Burcu izin verilmesi durumunda Bilardo’da lig maçlarına başlayabileceklerini söyledi.

Bilardo zaten mesafeli bir oyun

Bilardo Federasyonu başkanı Aşkın Burcu Koronavirüs süresince toplantılar yaptıklarını ve Bilardo’nun başlaması durumundaki açılım raporu hazırlayarak yetkililere sunduklarını belirterek “Bilardo zaten mesafeli oynanan bir oyun. Malzemeler farklı. Bir tek beyaz top temaslı. Gerekirse her oyuncu değiştiğinde değişeceğiz dedi.

7 ek önlem alındı

Burcu devletin aldığı önlemlere ek olarak 7 kural belirlediklerini belirterek salona girişte ellerin dezenfekte edilmesi, her maçtan sonra masanın ve topların dezenfekte edilmesi gibi kuralların yanı sıra çifler ligini iptal ederek teklelere çevirdiklerini vurguladı.

Milli takımımızı belirledik

Burcu yaptığı açıklamada Bilardonun da bu süreçte olumsuz etkilendiğini ve ilk yarının bitmek üzereyken pandeminin başladığını ve ligin yarım kaldığını belirterek “Avrupa Şampiyonası Nisan ayındaydı ve biz bu nedenle milli takım seçmelerimizi yapmış ve hazır durumdaydık” dedi.

Avrupa Şampiyonası Antalya’ya alındı

Burcu “Avrupa şampiyonası Finlandiya’da yapılacaktı. Önce iptal edildi. Daha sonra Kasım ayında Türkiye’ Antalya’ya alındı. Bu yapılabilecek en son tarihtir. Eğer yapılamazsa da 2020 Avrupa şamoiyonası yapılamamış olacak” dedi.

Gençler Şampiyonası’nın durumu belirsiz

Avrupa Gençler Şampiyonası’nın Temmuz ayı sonunda Bulgaristan’da yapılacağını belirten AŞkın Burcu yapılıp yapılmamama konusunun henüz netleşmediğini ve iptal edilmediğini belirterek “Bulgaristan ve dünya ülkelerinin uçuş durumuna göre ya ertelenecek ya da iptal edilecek” dedi.