Bıçaklı’dan uyuşturucu ile mücadele konusunda alınacak ölçüm cihazlarına destek geldi

Geç de olsa sevindirici

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, devletin uyuşturucu ile ilgili alkol gibi anında ölçüm yapan cihaz alımı konusundaki açıklamasına destek verdi. Bıçaklı 11 yıl önce kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu ortak çalışmasıyla benzer bir girişim yaptıklarını ancak o dönemde hayat bulmayan projenin bugün geç de hayat bulacak olmasına sevindiklerini kaydetti.

Bıçaklı yayınladığı basın bildirisinde şu cümlelere yer verdi "KKTC Kulüpler Birliği 2008 yılını, Uyuşturucu ile Mücadele Yılı ilan etmiş ve Londra’da yaşayan; Kraliçeden ödüllü Prof. Dr. Teoman Sırrı’yı adamıza davet ederek çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Bu konferanslarla, uyuşturucu ile mücadele konularında bilgilendirme yapılmış ve sonrasında Özel Tahsin başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti, dönemin Polis Genel Müdürü’nü 10 Haziran 2008’de ziyaret etmiş, gerekli cihazlarla –özellikle araç kullanan- madde tesiri altındaki kişilerin anında tespitinin mümkün olduğunu ve bu cihazların dünyada kullanılmaya başlandığını ayrıca, Kulüpler Birliğinin de öncü olarak bu cihazların adaya getirilmesi hususunda yardımcı olabileceğini beyan etmiştir. Ancak aradan 11 yıl geçmesine rağmen, konu ile alakalı herhangi bir gelişme olmasa da; bugün bu konunun yeniden gündeme gelmesi ve nihayet adamızın kanayan yaralarından birisi olan trafikte madde tesiri altında araç kullanımının önüne geçilmesi için adım atılmasının sevindirici olduğunu belirtmek isteriz. Bu konuda, ilgililerin bir an önce gerekli adımları atarak; ülkemizdeki bu büyük sıkıntıya çare bulmaya davet ederiz”.