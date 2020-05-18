Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya Türkiye’de uygulanan ve liglerin sonlandırıldığı “Beyaz sayfa” uygulamasının ülkemizde uygulanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Enver Kaya “Kesinlikle beyaz sayfa olmayacak. Biz emeğe, katkıya önem veren bir yönetimiz ve bu ligleri oynayacağız ve tamamlayacağız. Türkiye’deki gibi bir beyaz sayfanın kimseye faydalı olacağını düşünmüyorum” diyerek “Herkesin bir emeği var yatırımı var adaletli olacağını düşünmüyorum” dedi.

Hükümetin kararları önemli

Dünya ile birlikte ülkemizde de bir normalleşme sürecinin olduğunu belirten Enver Kaya “Her branşın kendine özgü temel teknikleri ve oynama şekilleri vardır. Hükümetin vereceği kararlar son derece öndemlidir” dedi.

Salon sporlarının faaliyetlerinin tümünün devletin salonlarında yapıldığını kaydeden Enver Kaya “Salonların açılımı ve dezenfektasyonu devlet tarafından yapılacak. Aldığımız bilgilere göre 15 gün daha salonların açılmayacağı yönündedir. Açıldığı zaman yeniden bir planlama yapacağız” dedi.

Ekonomik olarak da değerlendirilmesi lazım

“Peyder pey temasın az olduğu spor branşlarımızı açarak sporcularımızı sporla buluşturmamız lazım. Salonların 15 gin sonra açılması durumunda hangi ekonomik bütçelerle bunun altından kalkacaktır” diyen Kaya “Belki bu zor günlerdeki sıkıntılar da göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Ve ödemelerimiz gününde yapılır” dedi.

Liglerimizi oynatıp bitireceğiz

Voleybol liglerinde final maçlarının kaldığını kaydeden Enver Kaya “Bayanlarda ve erkeklerde finalistlerimiz kalmıştır. Sağlıklı bir şekilde gireceksek finallleri oynayarak süper kupayı da oynayıp bitireceğiz” dedi.