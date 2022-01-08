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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçı yarın

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, yarın 42'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan son 9 karşılaşmada Beşiktaş'ın mağlubiyeti bulunmuyor.

08 Ocak 2022 Cumartesi 11:42
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçı yarın

Türkiye Futbol Federasyonu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'ın talebini reddetti.

İki takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42'nci kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, rakip fileleri 82 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 39 gol attı.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un son galibiyeti 2006'da

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da, İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü kaybetti, 5'inde berabere kaldı.

Beşiktaş, Rize'deki son 9 maçta yenilmedi

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Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer ise 23 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20'inci haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu ve Çaykur Rizespor karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

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Son Güncelleme: 08.01.2022 11:46
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