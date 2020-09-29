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Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk risk

29 Eylül 2020 Salı 00:12
Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk risk
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Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Lens, Douglas, Mirin ve Umut için 5 milyon Euro ödemek zorunda kalabilir. Teknik heyet tarafından düşünülmeyen 4 futbolcu, forma giymemelerine rağmen 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretlerini Beşiktaş karşılayacak.

Bu sezon oynadığı 5 resmi maçtan sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.
Bir süre önce kadro dışı kalan Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin'in yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'ın 4-1 mağlup olduğu Konyaspor maçı öncesi Lens ve Umut Nayir'i artık takımda düşünmediklerini açıkladı.
Hatayspor Mirin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Umut Nayir için Beşiktaş'a teklifte bulunsa da anlaşma sağlamadı.

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Nazım Sangare'nin takımdan ayrılmasının arsından Douglas'ı kadrosuna katmak isteyen Antalyaspor, harcama limiti yeterli olmadığı için transferi gerçekleştiremedi.
Yıllık 1 milyon 950 bin Euro ücret alan Lens için Hollanda'dan teklif gelse de, yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
Beşiktaş Mirin'e 1 milyon 275 bin Euro, Douglas'a 1 milyon Euro, Umut'a ise 250 bin Euro yıllık ücret ödüyor.
Futbolcuların takımda kalması halinde Siyah Beyazlılar forma giymeyen 4 oyuncu için 5 milyon Euro'yu bulan maaşlarını karşılaşmak zorunda kalacak.

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