Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk risk

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Lens, Douglas, Mirin ve Umut için 5 milyon Euro ödemek zorunda kalabilir. Teknik heyet tarafından düşünülmeyen 4 futbolcu, forma giymemelerine rağmen 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretlerini Beşiktaş karşılayacak.

Bu sezon oynadığı 5 resmi maçtan sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

Bir süre önce kadro dışı kalan Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin'in yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'ın 4-1 mağlup olduğu Konyaspor maçı öncesi Lens ve Umut Nayir'i artık takımda düşünmediklerini açıkladı.

Hatayspor Mirin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Umut Nayir için Beşiktaş'a teklifte bulunsa da anlaşma sağlamadı.



Yıllık 1 milyon 950 bin Euro ücret alan Lens için Hollanda'dan teklif gelse de, yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş Mirin'e 1 milyon 275 bin Euro, Douglas'a 1 milyon Euro, Umut'a ise 250 bin Euro yıllık ücret ödüyor.

Futbolcuların takımda kalması halinde Siyah Beyazlılar forma giymeyen 4 oyuncu için 5 milyon Euro'yu bulan maaşlarını karşılaşmak zorunda kalacak.