Berkem’in talibi artıyor

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen ve ligin tamamlanmasına üç hafta kala kulübü ile sıkıntılar yaşayarak maçlara çıkmayan 1998 doğumlu sağ kanat oyuncusu Berkem Nurdal için Girne Halk Evi ve Cihangir devreye girdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Küçük Kaymaklı’da Teknik Direktör olarak görev yapan Emre Perçinci’nin yeni sezonda Girne Halk Evi ile anlaşmasının ardından Berkem için Girne ekibi devreye girdi.

Küçük Kaymaklı’da Perçinci’nin öğrenicisi olan Berkem’i takımda görmek istediği ve genç futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Berkem için GHE’nin yanı sıra Mesarya ekibi Cihangir’in de devreye girdiği, hatta Küçük Kaymaklı ve Cihangir Başkanlarının Çarşamba gecesi İskele’de bu konu ile ilgili olarak görüştükleri öğrenildi.

Cihangir’in Berkem’in yanı sıra Taner Bingöllü için de ısrarcı olduğu ve Küçük Kaymaklı ile görüşme yaptığı edinilen bilgiler arasında.