Berkel turnuvası devam ediyor

İskele’nin yitirdiği önemli değerler anısına her yıl İskele Festivali bünyesinde düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl Mehmet Berkel anısına düzenleniyor. 29 Haziran’da başlayan turnuvada önceki akşam yine çekişmeli ve çok gollü karşılaşmalar yaşandı. Turnuvanın açılışında rakibini 20 golle mağlup eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, bu kez İskele Trabzon Spor Kulübü’yle karşılaştı. Rakibini bu kez 14 golle mağlup etti. İskele Trabzon Spor Kulübü ise karşılaşmadan 1 golle ayrıldı.

İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde devam eden Mehmet Berkel Anı Turnuvası’nda dün akşam oynanan bir diğer karşılaşma ise Değirmenlik Spor Kulübü ile Yarköy Pamukkale Spor Kulübü arasındaydı. Turnuvanın ilk gününde karşılaşmadan mağlup ayrılan Yarköy, yine karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Değirmenlik Spor Kulübü, Yarköy Pamukkale Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup etti.

Turnuva 7 temmuz’a kadar devam edecek

7 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla son bulacak Mehmet Berkel Anı Turnuvası’nda 4 Temmuz Perşembe akşamı yarı final, 7 Temmuz Pazar akşamı ise final karşılaşmaları oynanacak.

