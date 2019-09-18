Berkel sahaya isyan etti

Birinci ligin ilk haftasında zorlu Bağcıl deplasmanından galibiyetle dönen Gençler Birliği Spor Kulübünün Başkanı Rifat Berkel maçtan sonra açıklamalarda bulunarak maçın oynandığı Doğancı Emek Stadının kötü zemininin futbolcular için sakatlığa davetiye çıkardığını söyledi.

Berkel sahanın kötü zemininden dolayı futbolcuları Erdoğ ile Emre Özsin'in sakatlandığını söyleyerek Futbol Federasyonu yetkililerinin maçın oynanacagı sahayı kontrol etmeden Bağcıl'ın isteği doğrultusunda karar verdiğini iddia etti.

Berkel “halbuki bölgede bulunun Üner Berkalp Stadı ile Lefke sahası da boş. Ancak yukarıda belirttigim gibi hiç gidip görmeden keyfi bir kararla maçı Doğancı stadında oynatarak futbolcularımızın sakatlanmasına davetiye çıkarmıştır” dedi.

Bir kere daha bu gibi olayların yaşanmaması için Federasyonu göreve davet eden Berkel sakatlanan futbolcularına acil şifalar dileyerek galip gelen takımını da yürekten kutladı.