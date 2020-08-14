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Berkel istifa etti

Gençlerbirliği kulüp başkanı Rifat Berkel görevi bıraktığını açıkladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 08:20
Berkel istifa etti
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Berkel geçen bir haftalık sürede beklenen desteği bulamadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

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Berkel yayınladığı basın açıklamasında “Değerli basın mensupları. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağımı daha önce açıklamış olmama rağmen genel kurulda yapılan destek beyanlarına istinaden başkanlığa devam kararı almıştım. Ancak geçen bir haftalık süreçte gerek yönetim kurulu oluşturma konusu gerekse yapmış olduğum görüşmelerde Larnaka Gençler Birliği kulübü için faydalı olabileceğimiz bir ortam yakalayamadım. Bu nedenle yeni sezona hazırlık ve gerekli transferlerin yapılabilmesine fırsat vermek amacıyla görevi bıraktığımı açıklamak isterim.

19 Ağustos Çarşamba akşamı başkanlık seçimi gündemiyle olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni başkan ve yönetime de başarılar dilerim. Başkanlığım süresince bana destek olan herkese teşekkür ederken Gençler Birliği kulübüne desteğinin yeni başkan döneminde de devam edeceğini de vurgulamak isterim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rifat Berkel
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