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Berkel bırakıyor

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

04 Ağustos 2020 Salı 08:50
Berkel bırakıyor
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Kulüp başkanı Rifat Berkel daha önce yaptığı açıklamada play-out maçları sonrasında görevi bırakacağını açıklamış ve yeniden aday olmayacağını vurgulamıştı.

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Gençlerbirliği seçimli genel kurulu 6 Ağustos 2020 Perşembe günü 17.30’da Merit Cyprus Gardens Toplantı Salonunda yapılacak.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından başkanlık seçimi yapılacak. Başkanlık seçimi sonrasında denetleme ve disiplin kurullarının seçimleri sonrasında genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlanacak.

Yapılan açıklamada başkanlığa aday olmak isteyenlerin 72 saat öncesine kadar başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Rifat BerkelLarnaka Gençler Birliği
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