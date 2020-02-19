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Berkalp’e büyük onur

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet sahasında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 yendi..

Berkalp’e büyük onur

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet sahasında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 yendi..

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:11
Berkalp’e büyük onur
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet sahasında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçın sonunda vefa örneği yaşandı.

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Maçın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas’a ödülünü “1954’te Fenerbahçe'de kadın voleybol ve kadın basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Dr. Ayten Salih Berkalp verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu
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