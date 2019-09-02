Beren ve Günay’a davet

Cyprus Basketball Academy (CBA) altyapı oyuncularından Beren Ögen ile Günay Akgür Fenerbahçe altyapısında antrenmanlara davet edildi. 2008 doğumlu Beren ile 2009 doğumlu Günay Fenerbahçe altyapı antrenmanlarına katılmak üzere yarın İstanbul’a uçacaklar. CBA Koordinatörü Ayşe Özılgaz konuyla ilgili olarak spor servisimize şu açıklamaları yaptı: “Cyprus Basketball Academy olarak Fenerbahçe altyapılar sorumlusu Ege Özışık ile iletişim kurduk ve Beren ile Günay’ın videolarını gönderdik çok beğendiler. 2008 doğumlu Beren Ögen ve 2009 doğumlu Günay Akgür’ü 1 hafta antrenmanlara davet ettiler. Her iki çocuğumuz da antrenmanlar için yarın İstanbul’a gidiyorlar. Gunay 2. kez gidiyor. Daha önce de antrenmanlara çıkmış ve çok beğenilmişti.”