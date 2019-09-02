banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
285.113
DOLAR
5.8121
STERLİN
7.0250
EURO
6.3745
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner306

Beren ve Günay’a davet

Cyprus Basketball Academy altyapı oyuncularından Beren ve Ögen’e Fenerbahçe’den davet geldi.

Beren ve Günay’a davet

Cyprus Basketball Academy altyapı oyuncularından Beren ve Ögen’e Fenerbahçe’den davet geldi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
Beren ve Günay’a davet

Cyprus Basketball Academy (CBA) altyapı oyuncularından Beren Ögen ile Günay Akgür Fenerbahçe altyapısında antrenmanlara davet edildi. 2008 doğumlu Beren ile 2009 doğumlu Günay Fenerbahçe altyapı antrenmanlarına katılmak üzere yarın İstanbul’a uçacaklar. CBA Koordinatörü Ayşe Özılgaz konuyla ilgili olarak spor servisimize şu açıklamaları yaptı: “Cyprus Basketball Academy olarak Fenerbahçe altyapılar sorumlusu Ege Özışık ile iletişim kurduk ve Beren ile Günay’ın videolarını gönderdik çok beğendiler. 2008 doğumlu Beren Ögen ve 2009 doğumlu Günay Akgür’ü 1 hafta antrenmanlara davet ettiler. Her iki çocuğumuz da antrenmanlar için yarın İstanbul’a gidiyorlar. Gunay 2. kez gidiyor. Daha önce de antrenmanlara çıkmış ve çok beğenilmişti.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den destek sözü
Türkiye’den destek sözü
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
En büyük Kupa Mağusa’nın
En büyük Kupa Mağusa’nın
Yigitcan'lı Türkiye Bulgaristan'da hazırlanıyor
Yigitcan'lı Türkiye Bulgaristan'da hazırlanıyor
Galatasaray açıkladı! İşte Falcao'nun geliş saati...
Galatasaray açıkladı! İşte Falcao'nun geliş saati...
Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi
KTSYD Kupası Çetinkaya’nın
KTSYD Kupası Çetinkaya’nın
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim