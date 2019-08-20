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BEM Onur Kandili Anı Turnuvası tamamlandı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki gün süren futbol şöleninde Onur Kandili anıldı

BEM Onur Kandili Anı Turnuvası tamamlandı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki gün süren futbol şöleninde Onur Kandili anıldı

20 Ağustos 2019 Salı 09:23
BEM Onur Kandili Anı Turnuvası tamamlandı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına düzelenen minikler futbol turnuvası tamamlandı. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 6 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U10 minikler futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki gün süren futbol şöleniyle anılmış oldu.  

Turnuvaya Mağusa Türk Gücü Akademi, Dörtyol Akademi, Değirmenlik Akademi, Mehmetcik-Çayırova Akademi, 1461 İskele Trabzon Akademi, ve Yenicami Akademi katıldı.

Şampiyon Yenicami Akademi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 minikler anı futbol turnuvası adeta şölen havasında geçti. Minik futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleler taktir toplarken, özellikle 1461 İskele Trabzon futbolcularının atılan her gol sonrasında Merhum Onur Kandili’nin fotoğrafın bulunduğu pankart önünd kalp işareti yapmaları büyük alkış alırken, duygulu anların yaşanmasına da neden oldu. Turnuva finalinde Yenicami, Değirmenliği mağlup ederek turnuva şampiyon olurken, tunuvanın üçünçülük karşılaşmasında ise 1461 İskele Trabzon da Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.  

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Teşekkür Edildi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, tarfından düzelenen merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili tarafından organize edilen anlamı turnuvanın ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Mehmet Kandili, başta Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan ve çalışanlarına, katılan takımlara, antrenörler, katkı koyan herkese teşekkür ederek, futbol şöleni havasında geçen turnuvanın önümüzdeki yıldan itibaren daha renkli turnuva olması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.  

Ödül Töreni

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd,, Onur Kandili U10 minikler anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar Merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili, antrenör Abdullah Özerinç, Yenicami antrenörü Hasan Özkan, Değirmenlik antrenörü Aziz Mahsucu, Mağusa Türk Gücü antrenörü Batın Ekiz, 1461 İskele Trabzon antrenörü Zafer Kuş tarafından verildi.

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