Beklemedeyiz

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, geride kalan sezon ligi tamamlamaları sonrasında planlama yaptıklarını söyledi

Dörtyol olarak geride kalan sezon ligi tamamladıktan sonra bir sonraki sezonun takımını kurma ve planlama anlamında birçok şeyi hazırladıklarını ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, transfer de dahil olmak üzere tüm planlamaların hazır olduğunu söyledi. Ancak vakaların artmasıyla birlikte herkes gibi kendilerinin de beklemeye geçtiğini ifade eden Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, takımın genç oluşunun kendileri adına en önemli etken olduğunu söyledi.

Sıkıntılı dönem olacak

Yeni sezonun başlaması ile ilgili olarak ortada bir takvim olduğunu ifade eden Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, teknik adamların hazırlık döneminde sıkıntıyı en fazla çekecek olan kesim olacağını söyledi.

Ekonomik olarak sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum

Çok ciddi planlama yapmak zorunda olduklarını belirten Ahmet Ogan, kendilerinin bu planlamayı şimdiden yapmaya başladıklarını söyledi. Ekonomik anlamda Dörtyol olarak sıkıntı çekecekleri bir dönem olmayacağını düşündüğünü de söyleyen Ogan, geleceği düşünerek de yola çıkacakları bir süreç planladıklarını vurguladı.

Alt yapı için düğmeye basıldı

Başkan ve yönetimle hep sürekli iletişim halinde olduklarını ve hep gündemi sıcak tuttuklarını da aktaran Ogan, Dörtyol olarak alt yapının yeniden yapılanması adına düğmeye basıldığını söyledi.

Nisan sonu başlangıç yapmayı düşünüyoruz

Ağustos ayındaki takvim doğrultusunda Nisan sonu – Mayıs başı yavaş yavaş başlangıç yapmayı düşündüklerini aktaran Ahmet Ogan, her yönü ile sıkıntı çekmeyecekleri bir lig planladıklarını söyledi.

Alttan oyuncu gelmesi ciddi avantaj

Dörtyol takımının kendi öz oyuncu sayısının fazla olması yanında alttan gelen gençlerin ciddi avantaj olduğunu da belirten Ogan, çalışan başkan ve yönetimle iyi bir süreç düşünceleri olduğunu söyledi.

İyi planlama yaptık

Ekonomik yapı olarak başkan ve yönetimin bu ölü dönemde çok iyi planlama yaptığını da belirten Ahmet Ogan, süreci herkes gibi kendilerinin de takip ettiğini belirterek doğru zamanın beraberinde sürece başlayacaklarını sözlerine ekledi.