Beklemedeyiz

Esentepe teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman idmanlara yeniden başlama adına yönetimden gelecek kararı beklediğini söyledi

Geçtiğimiz aylarda iyi bir çalışma ortamı içinde olan Esentepe’de artan vakalar nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalınmıştı. Teknik Direktör Kılıç Ali Kahraman yatığı açıklamada başkan ve yönetim kurulundan çıkacak karar doğrultusunda yeniden çalışmalara başlayabileceklerini söyledi. Oyuncu grubunun yeniden başlama adına istekli ve arzulu olduğunu belirten Kahraman, ancak son sözü başkan ve yönetimin vereceğini söyledi.