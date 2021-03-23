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Bekleme sürecindeyiz

Çetinkaya teknik direktörü Cemal Kır, plan üzerine plan yaptıklarını ifade etti

23 Mart 2021 Salı 17:16
Bekleme sürecindeyiz
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Çetinkaya teknik direktörü Cemal Kır, futbolun Ağustos ayında başlamasının hem tarih hem de zamanlama olarak iyi bir dönem olduğunu söyledi. Hem sporcu hem de teknik adamlarda ciddi motivasyon kaybı olduğunu ifade eden Kır, şu an itibariyle bekleme sürecinde olduklarını söyledi.

İyi planlama şart

Kötü sürecin iyi olması adına çok ciddi planlamaların yapılması gerektiğini ifade eden Çetinkaya teknik direktörü Cemal Kır, özellikle bu dönemde devletin konuya ciddi şekilde el atması gerektiğini ifade etti.

Herkes zor durumda

Fizyolojik ve psikolojik olarak herkesin zor durumda olduğunu da belirten Cemal Kır, belkide birçok takımda futboldan soğuyan ve bırakma noktasına gelen oyuncuların olduğunu söyledi.

Çok plan yapıp bozduk

Çetinkaya olarak plan üstüne plan yaptıklarını çok plan yapıp bozduklarını da söyleyen Kır, Ağustos ayında ortada bir tarih olduğunu bu tarihinde futbolun yeniden başlaması adına ideal bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Tamamen süreci takip ediyoruz

Çetinkaya olarak geride kalan Şubat ayında çalışmalara başlama planları olduğunu ancak artan vakalar nedeniyle bunu başaramadıklarını söyleyen Kır, artık tamamen sürecin başlamasını takip ettiklerini ifade etti. Bekleme süreci dışında yapacakları fazla bir şeyin olmadığını da hatırlatan Çetinkaya teknik direktörü Cemal Kır, ülke olarak futbolu ve sporu çok özlediklerini sözlerine ekledi.

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