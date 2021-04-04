Bekir, Sarayköyspor'da

Düzkaya'nın golcü oyuncusu Bekir Yıldız, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Denizli Sarayköyspor ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir Denizli'de takımla birlikte antrenmanlara çıkan başarılı futbolcu, BAL ekibi ile anlaştı. Bekir, 17 Nisan'da başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligi'nde Denizli Sarayköyspor forması giyecek.



