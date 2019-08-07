Beach Tennis-3 tamamlandı

Pekur Beach Tennis Tour -3 Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü işbirliği ile Camelot Beach de 3-4 Ağustos (Cumartesi – Pazar) 2019 tarihlerinde gerçekleşen, PEKUR BEACH TENNIS TOUR un 3. ayağı olan Turnuva ‘Çift Kadınlar’, ‘Çift Erkekler’ ve ‘Karışık Çiftler’ kategorilerinde oynanan zevkli ve mücadele dolu maçlar ile sonuçlandı. PEKUR BEACH TENNIS TOUR -3 de oynanan final karşılaşmaları ile alınan sonuçlar ve oluşan sıralamalar şu şekilde;

ÇİFT KADINLAR FİNALİ ve SIRALAMASI

ECEM AÇIKEL / FATMA KAYOL - SAADET AKTUĞLU / VİVİEN IORDACHE 7-6 (8-6) / 6-4

1. ECEM AÇIKEL / FATMA KAYOL

2. SAADET AKTUĞLU / VİVİEN IORDACHE

ÇİFT ERKEKLER FİNALİ ve SIRALAMASI

MEHMET SONAT / YARKIN KULOĞLU - BARIŞ ÖREK / MUSTAFA ZORBA 6-2 / 6-1

1. MEHMET SONAT / YARKIN KULOĞLU

2. BARIŞ ÖREK / MUSTAFA ZORBA

KARIŞIK ÇİFTLER FİNALİ ve SIRALAMASI

FLORİN SORODOC / VİVİEN IORDACHE - MEHMET SONAT / SAADET AKTUĞLU 6-4 / 6-3

1. FLORİN SORODOC / VİVİEN IORDACHE

2. MEHMET SONAT / SAADET AKTUĞLU