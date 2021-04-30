banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Bayrağımız Ukrayna'da dalgalanacak ​​​​​​​

Milli Boksör demir yumruk lakaplı Metin Turunç 17 Mayıs’da adadan ayrılıyor

30 Nisan 2021 Cuma 18:39
Bayrağımız Ukrayna'da dalgalanacak ​​​​​​​
banner337

KKTC Milli boksörü Demir yumruk lakaplı Metin Turunç’un 19 Mayıs günü Ukrayna’da yapacağı müsabaka öncesi hem rakibi belli oldu; hem de resmi davet yazısı eline ulaştı. Milli boksör Metin Turunç yaptığı açıklamada yaptıkları girişimin sonucu aldıklarını ve Ukrayna’da müsabakanın tarihinin de netlik kazandığını söyledi. 19 Mayıs’da yapılacak olan müsabaka öncesi 17 Mayıs tarihinde ülkeden ayrılacağını ifade eden Turunç, 20 Mayıs tarihinde ise ülkeye döneceğini belirtti. Pandemi nedeniyle süreçten çok uzak kalmasına rağmen, hiç ara vermeden çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Turunç, KKTC bayrağını birçok yerde gururla dalgalandırdığını belirtirken, bu kez adresin Ukrayna olduğunu sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOL’dan Sertoğlu’na destek
TOL’dan Sertoğlu’na destek
Forest de Sertoğlu dedi
Forest de Sertoğlu dedi
Cihangir’in desteği Sertoğlu’na
Cihangir’in desteği Sertoğlu’na
Hamitköy Sertoğlu dedi
Hamitköy Sertoğlu dedi
Sapsızoğlu “Siyasi günah çekiyoruz”
Sapsızoğlu “Siyasi günah çekiyoruz”
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
Pınardan ile Mesarya yollarını ayırdı
Pınardan ile Mesarya yollarını ayırdı
4 kulüpten Sertoğlu’na açık destek
4 kulüpten Sertoğlu’na açık destek
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
Pota askıda
Pota askıda

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim