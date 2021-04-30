Bayrağımız Ukrayna'da dalgalanacak ​​​​​​​

KKTC Milli boksörü Demir yumruk lakaplı Metin Turunç’un 19 Mayıs günü Ukrayna’da yapacağı müsabaka öncesi hem rakibi belli oldu; hem de resmi davet yazısı eline ulaştı. Milli boksör Metin Turunç yaptığı açıklamada yaptıkları girişimin sonucu aldıklarını ve Ukrayna’da müsabakanın tarihinin de netlik kazandığını söyledi. 19 Mayıs’da yapılacak olan müsabaka öncesi 17 Mayıs tarihinde ülkeden ayrılacağını ifade eden Turunç, 20 Mayıs tarihinde ise ülkeye döneceğini belirtti. Pandemi nedeniyle süreçten çok uzak kalmasına rağmen, hiç ara vermeden çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Turunç, KKTC bayrağını birçok yerde gururla dalgalandırdığını belirtirken, bu kez adresin Ukrayna olduğunu sözlerine ekledi.