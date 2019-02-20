Bayern Münihli taraftarlar bilet fiyatlarını protesto etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk müsabakalarında karşı karşıya gelen Liverpool ve Bayern Münih 0-0 berabere kaldı. Liverpool Anfield Stadı'nda oynanan müsabakaya bilet fiyatlarını protesto eden Bayern Münih taraftarı damga vurdu.

Alman taraftarlar maçın hemen ikinci yarısında yanlarında getirdikleri pankartları açarak bir anda ilgi odağı oldu.

Tribünlerin ortasında açılan "Deplasman biletleri Liverpool'da 48 Pound, Barselona'da 55 Euro, Aç gözlülük sınır tanımıyor" ifadeleri Liverpool tarftarları tarafından alkışla karşılandı.

Bayern Münihli tarftarlar bu pankartların yanında açılan "Yirmi (Euro/Pound) berekettir (Twenty is plenty)" ifadeleriyle de İngiltere Futbol Taraftarları Federasyonu'na göndermede bulundu.

Federasyon, İngiltere'de deplasman maçına gelen taraftarlara maç biletlerinin 20 Pound yapılmasıyla ilgili bir kampanya başlatmıştı.

Şubat ayı başında ise İngiltere Premier Ligi yetkilileri deplasman maçları biletlerini 3 sezon boyunca 30 Pound'da sabitleyeceklerini duyurmuştu.

Bayern Münih taraftarları ilk kez bilet fiyatlarını protesto etmiyor. Kırmızı beyazlı ekibe gönül verenler 2017 yılında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle deplasmanda oynanan maçta biletlere 100 Euro ödemiş ve bu protesto sonucu UEFA, Bayern Münih takımına ceza kesmişti.

Yaklaşık 10 bin Liverpool taraftarı da 2016 yılında Premier Lig'de Sunderland'e karşı oynadıkları maçın 77'inci dakikasında stadyumu terk etmiş ve sürekli artan bilet fiyatlarını protesto etmişti.