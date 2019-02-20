Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102308
ALTIN
229.479
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.9126
EURO
6.0286
35 gündür cevap yok!...
35 GÜNDÜR CEVAP YOK!
Halk ağlama duvarı mı!...
HALK AĞLAMA DUVARI MI!...
Şahali 2 haftadır sessiz...
ŞAHALİ 2 HAFTADIR SESSİZ...
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

Bayern Münihli taraftarlar bilet fiyatlarını protesto etti

Bayern Münihli taraftarlar bilet fiyatlarını protesto etti

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:46
Bayern Münihli taraftarlar bilet fiyatlarını protesto etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk müsabakalarında karşı karşıya gelen Liverpool ve Bayern Münih 0-0 berabere kaldı. Liverpool Anfield Stadı'nda oynanan müsabakaya bilet fiyatlarını protesto eden Bayern Münih taraftarı damga vurdu.

Alman taraftarlar maçın hemen ikinci yarısında yanlarında getirdikleri pankartları açarak bir anda ilgi odağı oldu.

Tribünlerin ortasında açılan "Deplasman biletleri Liverpool'da 48 Pound, Barselona'da 55 Euro, Aç gözlülük sınır tanımıyor" ifadeleri Liverpool tarftarları tarafından alkışla karşılandı.

Bayern Münihli tarftarlar bu pankartların yanında açılan "Yirmi (Euro/Pound) berekettir (Twenty is plenty)" ifadeleriyle de İngiltere Futbol Taraftarları Federasyonu'na göndermede bulundu.

Federasyon, İngiltere'de deplasman maçına gelen taraftarlara maç biletlerinin 20 Pound yapılmasıyla ilgili bir kampanya başlatmıştı.

Şubat ayı başında ise İngiltere Premier Ligi yetkilileri deplasman maçları biletlerini 3 sezon boyunca 30 Pound'da sabitleyeceklerini duyurmuştu.

Bayern Münih taraftarları ilk kez bilet fiyatlarını protesto etmiyor. Kırmızı beyazlı ekibe gönül verenler 2017 yılında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle deplasmanda oynanan maçta biletlere 100 Euro ödemiş ve bu protesto sonucu UEFA, Bayern Münih takımına ceza kesmişti.

Yaklaşık 10 bin Liverpool taraftarı da 2016 yılında Premier Lig'de Sunderland'e karşı oynadıkları maçın 77'inci dakikasında stadyumu terk etmiş ve sürekli artan bilet fiyatlarını protesto etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih Taraftarları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece: Pozisyon var gol yok
Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece: Pozisyon var gol yok
Hakem soyunma odasına çağırdığı oyuncuya hayatının şokunu yaşattı
Hakem soyunma odasına çağırdığı oyuncuya hayatının şokunu yaşattı
KKTC futbol liglerinde toplu sonuçlar....
KKTC futbol liglerinde toplu sonuçlar....
Forest doludizgin düşme potasına
Forest doludizgin düşme potasına
KKTC futbol liglerinde bugün alınan karşılaşma sonuçları...
KKTC futbol liglerinde bugün alınan karşılaşma sonuçları...
Geleceğin Usain Bolt'u
Geleceğin Usain Bolt'u
Galatasaray tur şansını zora soktu: 1-2
Galatasaray tur şansını zora soktu: 1-2
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk ediyor
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk ediyor
Şampiyonlar Liginde gecenin galipleri Tottenham ve Real Madrid
Şampiyonlar Liginde gecenin galipleri Tottenham ve Real Madrid
Şampiyonlar Ligi: Ajax - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi: Ajax - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim