Bayanlarda LAÜ, Erkeklerde Çamlık lider

KKTC Voleybol liglerinde büyüklerde ve yıldızlarda 8. Hafta müsabakaları sonucunda büyük erkeklerde GMBÇS yenilgisiz lideliğini devam ettiriyor. Büyük bayanlarda LAÜ kalsmanı lider bitirmeyi garantiedi. Yıldız kızlarda 8. Hafta sonunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirirken YDÜ bu hafta elde ettiği galibiyetle 2. Sıraya yükseldi. Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9. Hafta müsabakaları ile devam edilecek.
Kaya’dan yeni yıl mesajı
Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı ve herkesin yeni yılını kutladı. Kaya “ Yeni yılın bütün halkımıza sağlık ve huzur getirmesini dilerken ,bütün spor branşalarmızın 2020 yılında daha güzel görmesini temenni ederim” dedi.
|
3 Ocak 2020 Cuma
|
DAÜSK-YDÜSK
|
18.30
|
YILDIZ KIZ
|
LMPS
|
3 Ocak 2020 Cuma
|
DAÜSK-MSA
|
20.00
|
YILDIZ ERKEK
|
LMPS
|
3 Ocak 2020 Cuma
|
GMBÇS-MBDD
|
18.30
|
YILDIZ KIZ
|
ARENA
|
4 Ocak 2020 Cts
|
KGM-MGA
|
14.00
|
YILDIZ KIZ
|
ESS
|
4 Ocak 2020 Cts
|
KGM-GMBÇS
|
15.30
|
YILDIZ ERKEK
|
ESS
|
6 Ocak 2020 Pzt
|
DAÜ SK-KGM
|
18.30
|
B.BAYAN
|
LMPS
|
7 Ocak 2020 Salı
|
Vakıflar SK-LAÜ SK
|
19.30
|
B.BAYAN
|
LAÜSS
|
6 Ocak 2020 Pzt
|
DAÜ SK-YDÜSGK
|
20.00
|
B.ERKEK
|
LMPS
|
7 Ocak 2020 Salı
|
KGM-GMBÇS
|
19.00
|
B.ERKEK
|
ESS