Bayanlarda LAÜ, Erkeklerde Çamlık lider

KKTC Voleybol liglerinde büyüklerde ve yıldızlarda 8. Hafta müsabakaları sonucunda büyük erkeklerde GMBÇS yenilgisiz lideliğini devam ettiriyor. Büyük bayanlarda LAÜ kalsmanı lider bitirmeyi garantiedi. Yıldız kızlarda 8. Hafta sonunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirirken YDÜ bu hafta elde ettiği galibiyetle 2. Sıraya yükseldi. Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9. Hafta müsabakaları ile devam edilecek.

Kaya’dan yeni yıl mesajı

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı ve herkesin yeni yılını kutladı. Kaya “ Yeni yılın bütün halkımıza sağlık ve huzur getirmesini dilerken ,bütün spor branşalarmızın 2020 yılında daha güzel görmesini temenni ederim” dedi.

3 Ocak 2020 Cuma DAÜSK-YDÜSK 18.30 YILDIZ KIZ LMPS 3 Ocak 2020 Cuma DAÜSK-MSA 20.00 YILDIZ ERKEK LMPS 3 Ocak 2020 Cuma GMBÇS-MBDD 18.30 YILDIZ KIZ ARENA 4 Ocak 2020 Cts KGM-MGA 14.00 YILDIZ KIZ ESS 4 Ocak 2020 Cts KGM-GMBÇS 15.30 YILDIZ ERKEK ESS 6 Ocak 2020 Pzt DAÜ SK-KGM 18.30 B.BAYAN LMPS 7 Ocak 2020 Salı Vakıflar SK-LAÜ SK 19.30 B.BAYAN LAÜSS 6 Ocak 2020 Pzt DAÜ SK-YDÜSGK 20.00 B.ERKEK LMPS 7 Ocak 2020 Salı KGM-GMBÇS 19.00 B.ERKEK ESS

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