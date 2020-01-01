banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm…
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bayanlarda LAÜ, Erkeklerde Çamlık lider

KKTC Voleybol liglerinde büyüklerde ve yıldızlarda klasman mücadelesi tüm hızı ile devam ediyor.

Bayanlarda LAÜ, Erkeklerde Çamlık lider

KKTC Voleybol liglerinde büyüklerde ve yıldızlarda klasman mücadelesi tüm hızı ile devam ediyor.

01 Ocak 2020 Çarşamba 19:44
Bayanlarda LAÜ, Erkeklerde Çamlık lider

KKTC Voleybol liglerinde büyüklerde ve yıldızlarda  8. Hafta müsabakaları sonucunda büyük erkeklerde GMBÇS yenilgisiz lideliğini devam ettiriyor. Büyük bayanlarda LAÜ kalsmanı lider bitirmeyi garantiedi. Yıldız kızlarda 8. Hafta sonunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirirken YDÜ bu hafta elde ettiği galibiyetle 2. Sıraya yükseldi. Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9. Hafta müsabakaları ile devam edilecek.

Kaya’dan yeni yıl mesajı

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı ve herkesin yeni yılını kutladı.  Kaya “ Yeni yılın bütün halkımıza sağlık ve huzur getirmesini dilerken ,bütün spor branşalarmızın  2020 yılında daha güzel görmesini temenni ederim” dedi.

banner317
Filede Haftanın Programı

3 Ocak 2020 Cuma

DAÜSK-YDÜSK

18.30

YILDIZ KIZ

LMPS

3 Ocak 2020 Cuma

DAÜSK-MSA

20.00

YILDIZ ERKEK

LMPS

3 Ocak 2020 Cuma

GMBÇS-MBDD

18.30

YILDIZ KIZ

ARENA

4 Ocak 2020 Cts

KGM-MGA

14.00

YILDIZ KIZ

ESS

4 Ocak 2020 Cts

KGM-GMBÇS

15.30

YILDIZ ERKEK

ESS

6 Ocak 2020 Pzt

DAÜ SK-KGM

18.30

B.BAYAN

LMPS

7 Ocak 2020 Salı

Vakıflar SK-LAÜ SK

19.30

B.BAYAN

LAÜSS

6 Ocak 2020 Pzt

DAÜ SK-YDÜSGK

20.00

B.ERKEK

LMPS

7 Ocak 2020 Salı

KGM-GMBÇS

19.00

B.ERKEK

ESS

                              

Anahtar Kelimeler:
KKTC Voleybol Ligleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDÜ namağlup gidiyor 95-77
YDÜ namağlup gidiyor 95-77
U10 Ligi’nde başvurular bitiyor
U10 Ligi’nde başvurular bitiyor
Sertoğlu’ndan yeni yıl mesajı
Sertoğlu’ndan yeni yıl mesajı
Satrançta hamleler yardım için
Satrançta hamleler yardım için
Sapsızoğlu, yeniyılı kutladı
Sapsızoğlu, yeniyılı kutladı
Özbilgehan yeni yıl mesajı yayınladı
Özbilgehan yeni yıl mesajı yayınladı
Masa Tenisi camiası yeni yılı kutladı
Masa Tenisi camiası yeni yılı kutladı
Gürkan’dan yeni yıl mesajı
Gürkan’dan yeni yıl mesajı
Bisiklet’te UKÜ ve GAÜ Birinci
Bisiklet’te UKÜ ve GAÜ Birinci
U17 Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı
U17 Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim