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Basketbolun eğitim sponsoru Asbank

Basketbolun gelişimi konusunda çalışmalarını sürdüren KKTC Basketbol Federasyonu, eğitim alanında önemli bir işbirliği anlaşmasını hayata geçiriyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:26
Basketbolun eğitim sponsoru Asbank
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Bu kapsamda bankacılık sektörünün önemli temsilcilerinden Asbank ile KKTC Basketbol Federasyonu arasında eğitim sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma ile birlikte başta hakem ve antrenör eğitimleri olmak üzere ve diğer eğitim çalışmaları Asbank’ın katkıları ile gerçekleştirilecek.

Asbank Genel Müdürlüğü’nde imzalanan sponsorluk anlaşmasına KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ile Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip imza koydu. İmza törenine federasyon asbaşkanı Metin Ersoy, yönetici Uraz Şentürk yanında Asbank yetkilileri hazır bulundu.

Mevlit: Asbank’a basketbola koydukları katkı nedeniyle teşekkür ederiz

Burada bir konuşma yapan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yönetim olarak göreve geldiklerinde eğitimin çok önemli bir süreç olduğunun farkında olduklarını, bu anlamda eğitimin sağlam temele oturtulması ve ayrı bütçelendirilmesi adına Asbank ile önemli bir işbirliğine gittiklerini ifade etti.

Başkan Mevlit, “Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder, Asbank yetkililerine basketbolun gelişmesine koydukları katkıdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Karip: İmkânlarımız elverdiğince sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret edeceğiz

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ise spordan gelen biri olarak sporun toplum kültürü açısından birleştirici rolüne atıfta bulunarak, spordaki disiplinin gençlerin iş yaşamında olumlu etkilerinin olduğunu, bankalarında da spordan gelen bir felsefe olan kolektif, takım halinde çalışmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes’in kadrosunda yer alan Kıbrıslı Türk oyuncu Erten Gazi’nin başarı serüvenine vurgu yapan Karip, bunun ülke basketbolu adına umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Karip, “İmkânlarımız elverdiğince sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret edeceğiz, pandemiden sonra da seyircili maçlar oynanması en büyük temennimizdir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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