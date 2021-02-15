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Basketbolda istatistik ve uygulama atılımı

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:59
Basketbolda istatistik ve uygulama atılımı
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Basketbol Federasyonu büyükler kategorilerinde değil, tüm yaş gruplarında oynanacak müsabakaların istatistiklerini canlı olarak yayınlayacak

Basketbol Federasyonu bir dizi yenilik için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Bu bağlamda federasyon yönetimi sadece büyükler kategorilerinde değil, tüm yaş gruplarında oynanacak müsabakaların istatistiklerini canlı olarak yayınlama adına anlaşma yaptı. Ayrıca federasyonun resmi uygulaması için de sona doğru geliniyor.

Tüm istatistikler canlı aktarılacak

Federasyon yönetim kurulu üyesi Ali Tüzünkan konu ile ilgili verdiği bilgide uluslararası bir firma ile yaptıkları anlaşma neticesinde tüm yaş gruplarında oynanacak müsabakaların istatistiklerinin canlı olarak verileceğini, kktcbf.com adresinde tüm istatistiklerinin yer alacağını söyledi.

Federasyon uygulaması hizmete giriyor

Federasyonun resmi uygulamasının da bu ay içerisinde çıkacağını aktaran Ali Tüzünkan, müsabaka istatistiklerinin de NBN23 uygulamasının yanı sıra federasyon uygulamasından da canlı olarak takip edileceğini belirtti. Tüzünkan böylelikle basketbol severlerin doyurucu bir şekilde maç bilgilerine ulaşacağını sözlerine ekledi.

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