Basketbolda fikstür çekildi

Büyük Erkekler Ligi ve U17 Erkekler Ligi’nin fikstür çekimi Basketbol Federasyonu Lokali’nde yapılırken, program da netleşti. Tek devreli lig usulüne göre yapılacak 2 kategoride daha sonra yarı final ve final serileri oynanacak.
Büyük Erkekler Ligi için geri sayım başladı
6 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi, bu ayın son haftasında başlayacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak maçların ardından lig sıralamasına göre saha avantajı kuralı uygulanacak, yarı finalde 2’yi bulan takım finale çıkacak, finalde ise 3 maçı kazanan takım şampiyon olacak.
Spor salonlarının kullanım durumunun netleşmesi ile birlikte tam tarihleri kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan federasyon, yarı final ve final serilerinin tarihlerini ise netleştirdi.
Buna göre yarı finallerdeki maçlar 21-27 Haziran haftasında yer alacak. Final serisinde ise maçlar 28 Haziran, 30 Haziran, 2 Temmuz, gerekirse 5 ve 7 Temmuz’da oynanacak.
BÜYÜK ERKEKLER LİGİ
1. HAFTA
Koopspor-Çetinkaya
GAÜ-YDÜ
H.Soyer-DAÜ
2. HAFTA
Çetinkaya-DAÜ
YDÜ-H.Soyer
Koopspor-GAÜ
3. HAFTA
GAÜ-Çetinkaya
H.Soyer-Koopspor
DAÜ-YDÜ
4. HAFTA
Çetinkaya-YDÜ
Koopspor-DAÜ
GAÜ-H.Soyer
5. HAFTA
H.Soyer-Çetinkaya
DAÜ-GAÜ
YDÜ-Koopspor
U17 erkekler Ligi 19 Mayıs’ta başlıyor
Basketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Fikstür çekimi ile birlikte maç programı belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.
U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ
1. HAFTA
GAÜ-Soyerspor
YDÜ-MGA
Koopspor-Akdeniz SB
2. HAFTA
Soyerspor-Akdeniz SB
MGA-Koopspor
GAÜ-YDÜ
3. HAFTA
YDÜ-Soyerspor
Koopspor-GAÜ
Akdeniz SB-MGA
4. HAFTA
Soyerspor-MGA
GAÜ-Akdeniz SB
YDÜ-Koopspor
5. HAFTA
Koopspor- Soyerspor
Akdeniz SB-YDÜ
MGA-GAÜ