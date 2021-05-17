Basketbolda fikstür çekildi

Büyük Erkekler Ligi ve U17 Erkekler Ligi’nin fikstür çekimi Basketbol Federasyonu Lokali’nde yapılırken, program da netleşti. Tek devreli lig usulüne göre yapılacak 2 kategoride daha sonra yarı final ve final serileri oynanacak.

Büyük Erkekler Ligi için geri sayım başladı

6 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi, bu ayın son haftasında başlayacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak maçların ardından lig sıralamasına göre saha avantajı kuralı uygulanacak, yarı finalde 2’yi bulan takım finale çıkacak, finalde ise 3 maçı kazanan takım şampiyon olacak.

Spor salonlarının kullanım durumunun netleşmesi ile birlikte tam tarihleri kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan federasyon, yarı final ve final serilerinin tarihlerini ise netleştirdi.

Buna göre yarı finallerdeki maçlar 21-27 Haziran haftasında yer alacak. Final serisinde ise maçlar 28 Haziran, 30 Haziran, 2 Temmuz, gerekirse 5 ve 7 Temmuz’da oynanacak.

BÜYÜK ERKEKLER LİGİ

1. HAFTA

Koopspor-Çetinkaya

GAÜ-YDÜ

H.Soyer-DAÜ

2. HAFTA

Çetinkaya-DAÜ

YDÜ-H.Soyer

Koopspor-GAÜ

3. HAFTA

GAÜ-Çetinkaya

H.Soyer-Koopspor

DAÜ-YDÜ

4. HAFTA

Çetinkaya-YDÜ

Koopspor-DAÜ

GAÜ-H.Soyer

5. HAFTA

H.Soyer-Çetinkaya

DAÜ-GAÜ

YDÜ-Koopspor

U17 erkekler Ligi 19 Mayıs’ta başlıyor

Basketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Fikstür çekimi ile birlikte maç programı belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.

U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

GAÜ-Soyerspor

YDÜ-MGA

Koopspor-Akdeniz SB

2. HAFTA

Soyerspor-Akdeniz SB

MGA-Koopspor

GAÜ-YDÜ

3. HAFTA

YDÜ-Soyerspor

Koopspor-GAÜ

Akdeniz SB-MGA

4. HAFTA

Soyerspor-MGA

GAÜ-Akdeniz SB

YDÜ-Koopspor

5. HAFTA

Koopspor- Soyerspor

Akdeniz SB-YDÜ

MGA-GAÜ