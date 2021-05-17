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Basketbolda fikstür çekildi

KKTC Basketbol Federasyonu, uzun bir süredir başlatmak için mücadele verdiği ligleri bu ay içinde başlatma kararı alırken, fikstür çekimini de gerçekleştirdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:38
Basketbolda fikstür çekildi
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Büyük Erkekler Ligi ve U17 Erkekler Ligi’nin fikstür çekimi Basketbol Federasyonu Lokali’nde yapılırken, program da netleşti. Tek devreli lig usulüne göre yapılacak 2 kategoride daha sonra yarı final ve final serileri oynanacak.

Büyük Erkekler Ligi için geri sayım başladı

6 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi, bu ayın son haftasında başlayacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak maçların ardından lig sıralamasına göre saha avantajı kuralı uygulanacak, yarı finalde 2’yi bulan takım finale çıkacak, finalde ise 3 maçı kazanan takım şampiyon olacak.

Spor salonlarının kullanım durumunun netleşmesi ile birlikte tam tarihleri kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan federasyon, yarı final ve final serilerinin tarihlerini ise netleştirdi.

Buna göre yarı finallerdeki maçlar 21-27 Haziran haftasında yer alacak. Final serisinde ise maçlar 28 Haziran, 30 Haziran, 2 Temmuz, gerekirse 5 ve 7 Temmuz’da oynanacak.

BÜYÜK ERKEKLER LİGİ

                                              

1. HAFTA                                                           

Koopspor-Çetinkaya         

GAÜ-YDÜ           

H.Soyer-DAÜ     

2. HAFTA                                                           

Çetinkaya-DAÜ  

YDÜ-H.Soyer

Koopspor-GAÜ  

3. HAFTA                                                           

GAÜ-Çetinkaya  

H.Soyer-Koopspor            

DAÜ-YDÜ           

4. HAFTA                                                           

Çetinkaya-YDÜ   

Koopspor-DAÜ  

GAÜ-H.Soyer

5. HAFTA                                                           

H.Soyer-Çetinkaya             

DAÜ-GAÜ           

YDÜ-Koopspor  

U17 erkekler Ligi 19 Mayıs’ta başlıyor

Basketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Fikstür çekimi ile birlikte maç programı belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.

U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA                                           

GAÜ-Soyerspor

YDÜ-MGA

Koopspor-Akdeniz SB

2. HAFTA                                           

Soyerspor-Akdeniz SB

MGA-Koopspor

GAÜ-YDÜ

3. HAFTA                                           

YDÜ-Soyerspor

Koopspor-GAÜ

Akdeniz SB-MGA

4. HAFTA                                           

Soyerspor-MGA

GAÜ-Akdeniz SB

YDÜ-Koopspor

5. HAFTA                                           

Koopspor- Soyerspor

Akdeniz SB-YDÜ

MGA-GAÜ

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