Basketbolda Covid-19 toplantısı

Toplantı 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapılacak.
Bu amaçla 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00' da KTSYD'nde gerçekleştirilecek toplantıya katılımınız beklenmektedir” denildi.
Basketbol Federasyonu 2019-2020 Basketbol Sezonunun nasıl tamamlanması konusunu kulüplerle görüşmek ve fikirlerini almak üzere toplantı çağrısı yaptı.
Toplantı 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapılacak.
Bu amaçla 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00' da KTSYD'nde gerçekleştirilecek toplantıya katılımınız beklenmektedir” denildi.