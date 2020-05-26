Basketbolda Covid-19 toplantısı

Toplantı 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapılacak.

Yapılan açıklamada “2019-2020 Basketbol sezonu sürecinde tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan Covid 19 Pandemi sonrasında olumsuz etkilenen faaliyetlerimiz ve sezonun geri kalanı için alınması gereken kararlar ile ilgili olarak görüş alış verişinde bulunmak üzere tüm kulüplerimizde bir yöneticinin katılacağı genel değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Bu amaçla 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00' da KTSYD'nde gerçekleştirilecek toplantıya katılımınız beklenmektedir” denildi.