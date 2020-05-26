banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
372.833
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Girne'de klima hırsızlığı
GİRNE'DE KLİMA HIRSIZLIĞI
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Başbakanlık’ta yangınların sebepleri ele alındı
YANGINLARI KONUŞTULAR
Flaş Haber
Mali protokol imzalanıyor
Kapat

Basketbolda Covid-19 toplantısı

Basketbol Federasyonu 2019-2020 Basketbol Sezonunun nasıl tamamlanması konusunu kulüplerle görüşmek ve fikirlerini almak üzere toplantı çağrısı yaptı.

26 Mayıs 2020 Salı 16:13
Basketbolda Covid-19 toplantısı
banner337
banner345

Toplantı 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapılacak.

banner341
Yapılan açıklamada “2019-2020 Basketbol sezonu sürecinde tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan Covid 19 Pandemi sonrasında olumsuz etkilenen faaliyetlerimiz ve sezonun geri kalanı için alınması gereken kararlar ile ilgili olarak görüş alış verişinde bulunmak üzere tüm kulüplerimizde bir yöneticinin katılacağı genel değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Bu amaçla 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00' da KTSYD'nde gerçekleştirilecek toplantıya katılımınız beklenmektedir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Basketbol Covid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lig Doğan – Ocak maçıyla başlayacak
Lig Doğan – Ocak maçıyla başlayacak
Özbilgehan güreş salonunu inceledi
Özbilgehan güreş salonunu inceledi
Gönyeli hazırlanıyor
Gönyeli hazırlanıyor
Tekerlekli Sandalye takımımız süper ligde
Tekerlekli Sandalye takımımız süper ligde
Dana’dan engellilere kutlama
Dana’dan engellilere kutlama
Badmintonda ödüller veriliyor
Badmintonda ödüller veriliyor
Ahmet Dedekorkut: Çalışmalarımız devam ediyor
Ahmet Dedekorkut: Çalışmalarımız devam ediyor
Yalova güç depoluyor
Yalova güç depoluyor
Kaymaklı’da Özbahar krizi
Kaymaklı’da Özbahar krizi
Federasyonlar toplandı
Federasyonlar toplandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim