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Basketbolda antrenmanlar için onay

KKTC Basketbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı istişareler neticesinde sadece A takımların açık alanda antrenman yapabilmesi olanağını sağladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:49
Basketbolda antrenmanlar için onay
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KKTC Basketbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı istişareler neticesinde sadece A takımların açık alanda antrenman yapabilmesi olanağını sağladı.

Pandemi koşullarının uygun olması halinde de önümüzdeki hafta salon antrenmanlarına da başlanabilecek.

Taraflar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde açık havada veya salonda yapılacak antrenmanlarda, antrenmana katılacak olan tüm oyuncuların ateşi ölçülecek, kayıt altına alınacak ve haftalık olarak bu kayıtlar federasyona iletilecek.

Bulaşma riski ile ilgili raporların düşük seyretmesi halinde de Nisan ayının ikinci haftasında maçlara başlanması öngörülüyor.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada belirtilen tüm faaliyetler Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve izni ile yapılacak. Herhangi bir aşamada ülkedeki pandemi şartlarının kötüye gitmesi durumunda ise bakanlığın tüm faaliyetleri durdurma yetkisinin olduğu da duyuruldu.

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