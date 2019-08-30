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Basketbola sokakta devam

Basketbola sokakta devam

30 Ağustos 2019 Cuma 13:01
Basketbola sokakta devam

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Koopbank, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Basketbol Federasyonu işbirliğinde 6-7-8 Eylül tarihleri arasında sokak basketbolu turnuvası düzenleniyor.

Koopbank, Lefkoşa Türk Belediyesi ve basketbol federasyonu işbirliğinde sokak basketbolu turnuvası düzenleniyor. Turnuva 6-7-8 Eylül tarihleri arasında Arılar, U12, U14, U16, U18, Büyükler ve Masterler kategorilerinde gerçekleşecek. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada büyük erkek ve masterler kategorilerinde takım başına 90 Türk Lirası kayıt parası alınacağı diğer kategorilere katılımın ise ücretsiz olduğu belirtildi. Turnuvaya katılım için son tarih olarak belirlenirken, karşılaşmalar Gelir ve Vergi Dairesi araç park yerinde oynanacak. Karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlara zengin hediye çekleri ve büyük erkek ve masterler şampiyonlarına 1000’er Türk Lirası para ödülü dağıtılacak.

Anahtar Kelimeler:
Sokak Basketbolu
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