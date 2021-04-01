Basketbol Nisan sonunda başlayabilir

Kaya EMİROĞLU

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, salon antrenmanlarına en yakın zamanda başlanacağını açıkladı. Bir radyo programına telefonla katılan Mevlit, Sağlık Bakanlığı’yla bir görüşme yapacaklarını ve antrenmanlar ve etkinliklerle ilgili bir protokolün hazırlanması çalışmasını yapacaklarını kaydetti. Nisan ayı sonu itibarıyle Büyük Erkekler’de sezonun ilk maçlarını yapma planı olduklarına işaret eden Mevlit, basketbolu oynatma konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını vurguladı. Mevlit, 2021 kupasının geçen yıl yapılan açılışı kupasından daha görkemli ve eğlenceli olacağının da altını çizdi.