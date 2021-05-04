Basketbol hakemleri sıkı çalışıyor

Bir süre önce aday hakem kursu başlatılan akademide ülke basketboluna yeni nesil hakemler kazandırılırken, şu aşamada tüm hakemlerin fizik kondisyonlarının arttırılmasına yönelik planlama çerçevesinde fizik kondisyon çalışmaları başlatıldı.

İdmanlar Celal Keleş nezaretinde başladı

Deneyimli kondisyoner Celal Keleş nezaretinde önceki gün ilk saha idmanı ile başlatılan çalışmalar haftada 2 gün sürecek ve aday hakemler dahil tüm hakemler fizik kondisyon olarak ileri seviyeye taşınacak. 2 gün toplu çalışma yapılacak olan planlamada diğer 5 gün için de Keleş tarafından belirlenecek bireysel çalışma programı hakemler tarafından uygulanacak.