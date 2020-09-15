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Basketbol Federasyonu devrede

15 Eylül 2020 Salı 00:13
Basketbol Federasyonu devrede
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Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yönetim kurulu ile birlikte spor branşlarını kapatma eğilimindeki üniversitelerle görüşmelerini sürdürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu pandemi döneminde farklı kaygılar içinde olan kulüplerin desteklenmesi için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Basketbol Federasyonu LAÜ’nün ardından faaliyetlerini durduracağı söylenen YDÜ ile temasa geçti. YDÜ yönetimine bir mektup gönderen federasyon, başta basketbol olmak üzere diğer takımlarını kapatmayı düşünmesinin doğru olmadığını belirtti...

“YDÜ’nun basketboldaki varlığın devam etmesi gerektiğine inanıyoruz”

Federasyonun YDÜ’ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi: “KKTC Basketbol Federasyonu Yönetimi olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm spor branşlarını kapatma kararının gündemde olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle basketbol alanında yurt dışında ve ülkede büyük başarılara imza atan YDÜ’nun basketbol alanındaki katılımının ve varlığın devam etmesi gerektiğine inanıyor ve bunu da destekliyoruz.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemiz son dönemde kuşkusuz gerek maddi gerekse manevi olarak olumsuz etkilenmekte. İçinde bulunduğumuz belirsizlik ve pandemi koşullarının eğitim kurumları üzerinde yaratığı maddi kaygıları anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz.

“Zaman çaresizliğe düşme zamanı değil, güçlü ve birlik beraberlik içinde olma zamandır”

Ancak basketbol takımlarının bu dönemde alacağı bu tür kararlar olumsuzluk yaratacağı inancındayız. Başta YDÜ olmak üzere, Basketbol takımlarının kapatma düşüncesi, bu takımların bünyesinde bulunan birçok sporcuyu ve aileyi olumsuz etkileyeceği gibi, diğer takımlar üzerinde bir domino etkisi yaratabileceği inancındayız.

Zaman çaresizliğe düşme zamanı değil, güçlü ve birlik beraberlik içinde olma zamandır. Bu olumsuz ortamda koşulların izin verdiği çerçevede hayatı normalleştirmek hepimizin görevidir.

Bizler daha düşük bütçelerle güçlü bir mücadele ruhu kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Basketbol Federasyonu bu dönemde takımlara katkı ve destek vermeye hazır olduğunu belirtmek isteriz”

LAÜ ile yakın temas devam ediyor

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit geçtiğimiz hafta da Lefke Avrupa Üniversitesi üst yönetimi ile görüşmüş, branşlarını kapatmaması konusunda bir çalışma başlatmıştı. LAÜ yönetimi ise genelde spora özelde basketbola yapacakları yatırımı belirleyebilmek için Ekim ortasını görmeleri gerektiğini belirtmişti. Basketbol Federasyonu ve LAÜ ise belirsizlik ortamı bittikten sonra uzun vadede birlikte yol yürümek konusunda fikir birliğine varmıştı.

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