Basketbol Başaran’a dönüyor

Federasyonun girişimi, Spor Dairesi’nin katkıları ile Başaran Spor Salonu’nun yeniden ülke basketboluna kazandırılması için çalışmalar hız kazandı

Basketbol Federasyonunun girişimleri ile KKTC basketbolunun ‘mabedi’ olarak anılan Başaran Spor Salonu, yeniden ülke basketboluna kazandırılıyor.

Başkan adaylığı sürecinde Orhun Mevlit ve yönetiminin seçim vaatlerinden biri olan salonun ülke basketboluna kazandırılması adına bir süredir yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Salonda tadilat çalışmaları başlarken, salon ortasında bulunan duvar yıkıldı. İki aydan kısa bir sürede özellikle federasyonun kurumsal altyapısı için birçok çalışmaya imza atan ve çalışmalarına devam eden yönetim, Spor Dairesi ile birlikte salonun tadilatı ve altyapı çalışmalarına da başlamış oldu.

Mevlit: Basketbolun mabedini yeniden basketbola kazandırıyoruz

Federasyon Başkanı Orhun Mevlit konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘basketbolun mabedi’ olarak adlandırılan salonun yeniden basketbola kazandırılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sözlerine “Bizler için çok önemli bir gün. Basketbolun mabedi denilen Başaran Spor Salonu’nun basketbola yeniden kazandırılması için güzel bir gün” diyerek başlayan Mevlit, “Daha önce kaderine terk edilen, sonrasında farklı spor branşları için kullanılan salonun bugün tekrar basketbola kazandırılmak için var olan duvar yıkılıyor. Salon birkaç hafta içerisinde kısmi bir iyileştirmeyle basketbolda altyapı antrenmanlarına açılacak” dedi.

“Buraya ülkemizdeki basketbolun başladığı yer diyebiliriz”

Başaran Spor Salonu’nu basketbolun en önemli salonlarından biri haline getirmek istediklerini vurgulayan Mevlit, “Bu bağlamda projelendirip, 2021 bütçesi içerisinde önemli bir yere getireceğimizi düşünüyoruz. Burası sadece benim için değil, birçok basketbol sever için de önemli bir yer. Çünkü birçok insan salondaki ilk maçını burada oynadı, en önemli maçlar burada oynandı. Buraya ülkemizdeki basketbolun başladığı yer diyebiliriz. Çok heyecanlı ve tutkuluyuz. En kısa zamanda burayı harika maçlarla kullanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Şentürk: Ekip olarak çok mutluyuz

Federasyonun Marka Pazarlama ve Süper Lig sorumlusu Uraz Şentürk yaptığı açıklamada ekip olarak Başaran Spor Salonu’nu basketbola yeniden kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. “Bugün basketbolumuz için çok önemli bir gün. Başaran Spor Salonu’nu halkımıza kazandırmak için ilk adımımızı attık” diyen Şentürk, “Yenileme çalışmaları başladı. Seçim döneminde üzerinde en fazla durduğumuz, en önemli konulardan biriydi Başaran Spor Salonu’nu tekrardan spora kazandırabilmek. Tüm ekip olarak çok mutluyuz. Umarım yenilenmiş, kullanılabilir bir Başaran Spor Salonu basketbol için aktif olacaktır” ifadelerini kullandı.

Spor Dairesi’ne teşekkür

Basketbol Federasyonu, Başaran Spor Salonu’nun yeniden basketbola hizmet etmesi adına verdiği destekten dolayı ayrıca Spor Dairesi’ne de teşekkür etti.