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Basketbol altyapılarında yeni dönem

Orhun Mevlit Başkanlığındaki Basketbol Federasyonu, altyapılar konusunda seçim vaatleri arasında yer alan düzenlemelere son şeklini vererek detayları antrenörlerle paylaştı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:30
Basketbol altyapılarında yeni dönem
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilen buluşmaya basketbolda çeşitli kulüplerde hizmetlerde bulunan antrenörler katıldı.

Başkan Orhun Mevlit’in açılış konuşması ile başlayan antrenör buluşmasında daha sonra Deniz Erdağ, Ahmet Şahinsoy ve Ateş Farisoğlu yeni altyapı modeli detayları ile anlatıldı.

Mevlit: Küçük yaş gruplarında yarışmacı anlayışı terk edeceğiz

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yeni altyapı modelinde Fransa örneğini benimseyerek hareket ettiklerini, küçük yaş gruplarında yarışmacı anlayışı terk etme niyetinde olduklarını, bu yaşlarda ağlayan ve üzülen çocuklar görmek istemediklerini belirtti.

Uygulamaya konulan yeni modelin detayları şu şekilde:

U 20 LİGİ

* 2001-2002-2003 doğumlu sporculardan oluşacak

* Genel kadro en fazla 14 sporcudan oluşacak

* 2001 doğumlu en fazla 4 kişi

* 2002 doğumlu en fazla 4 kişi

* Kalan sporcular 2003 doğumlu veya aşağısı olacak

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* 2001 ve 2002 doğumlu sporcu sayısı toplamda 8’i geçmeyecek.

* Bu kategoride A takımlarda uygulanan tüm maç kuralları uygulanacaktır.

U 17 LİGİ

* 2004-2005 doğumlu sporculardan oluşacak.

* 2004 doğumlu en fazla 8 kişi yer alacak, geri kalan 6 kişi 2005 doğumlu veya daha küçük olabilecek.

* Bu kategoride alan savunması kullanılmayacak.

* Maç kadrosundaki her sporcunun en az 5 dakika oynatılma zorunluluğu olacak.

U 15 LİGİ

* Bir takım 2006-2007 doğumlu toplam 14 sporculardan oluşacak

* 2006 doğumlu en fazla 8 kişi yer alabilecek. Geriye kalanlar 2005 doğumlu ve daha küçük olabilecek.

* Bu kategoride alan savunması kullanılmayacak.

* Maç kadrosundaki her sporcunun en az 5 dakika oynatılma zorunluluğu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol AltyapılarıOrhun MevlitKKTC Basketbol Federasyonu
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