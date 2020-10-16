Başkanlık için Berkem Korbay gündemde

Futbolcular Derneğinde Kağan Güderin istifası sonrası boşalan başkanlık koltuğu için Berkem Korbay adı başkanlık için değerlendiriliyor.

Futbolcular Derneğinde Başkan Kağan Güder’in istifası sonrası yönetimde bulunan üyelerin çalışmalarına devam devam ettiği ve toplantılar gerçekleştirdiği öğrenilirken, sözleşmeler konusunda da detayların son aşamaya geldiği öğrenildi. İleri günlerde yapılacak olağan genel kurulda başkan adayını da belirlemeye çalışan futbolcular, Berkem Korbay ismi üzerinde yoğunlaşırken, Korbay’ın da başkanlığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.