Başkan Sertoğlu'ndan teşekkür mesajı

Başkan Sertoğlu, futbol camiasının bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, futbolun gücünün ve sarsılmaz bağlarının gözler önüne serildiğini vurguladı. Sertoğlu ayrıca başkanlığa yeniden seçilmesi sonrası kendisini arayan, mesaj atan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

Bilindiği üzere dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz genel kurula katılan 32 kulübümüzün 31’i oyunu şahsımdan yana kullanarak bir dönem daha bu şerefli görevi yapmam için beni KTFF başkanlığı makamına layık gördü. Öncelikle camiamdaki tüm kulüp başkanlarına çok teşekkür ederim. Zaten uzun yıllardır birlik beraberlik içinde olan camiamızın birliğini, dirliğini ve birlikteliğini herkese bir kez daha gösterdik. Kısacası futbolun gücünü ve sarsılmaz bağlarını yine gözler önüne serdik.

Ülkemiz ve dünya geçtiğimiz 1,5 yılda çok zor bir süreçten geçti ve halen de geçmeye devam ediyor. Bu zorlu geçen dönemden Kıbrıs Türk futbolu olarak bizler de ciddi şekilde etkilendik. Maalesef sağlık şartları ve bazı konulardaki belirsizlik sebebiyle tüm kulüpleri, camiamızın paydaşlarını korumak adına 2020-2021 sezonunu da oynatamadık. Geriye dönüp baktığımızda da ülkedeki mevcut ekonomik ve diğer durumlar sebebiyle doğru bir adım attığımız ortadadır.

Şimdi ben, yönetim kurulum ve tüm KTFF organları için yepyeni bir dönem başlıyor. Zaten uzun süredir futbol için sürdürdüğümüz siyasi ve sosyal görüşmelere hızla devam edeceğiz.

Yıllardır her ortamda söylerim, dün genel kurulda da söyledim.

Futbol kulüpleri, bu ülkedeki genç nüfusun önemli bir bölümünü bünyesinde barındırıyor. Futbol kulüpleri varsa, bu ülke gençliği için daha güzel günler var demektir.

Kulüpler batarsa; ülke gençliği de zor günler yaşar.

Çünkü futbol, bazı kesimlerin tahmin ettiğinden çok daha büyük ve daha güçlü bir ailedir.

Genel kurul sonucu da göstermiştir ki; bu birlik ve beraberlik, kolektif bir çalışma sisteminin ürünüdür. KTFF Başkanı olarak, bu birlik mesajı ve bütünleşme için teşekkür ederim. Yeni dönemde de kulüplerimizle birlikte ülke gençliği için yeni başarı hikâyeleri yazmaya hazırız.

Bu yüzden de orada da dediğim gibi, her zaman olduğu gibi kulüplerin ayakta durması için var gücümle çalışacağım.

Bu süreçte şahsımı arayarak veya çeşitli kanallardan tebrik mesajları göndererek başkanlığımı kutlayan; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Başbakan Ersan Saner, Spordan Sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, diğer bakan ve milletvekilleri, belediye başkanlarına;

Ayrıca, iyi ilişkilerimizi sürdürdüğümüz; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’a;

Dünden bugüne, tebrik telefonları ile beni yalnız bırakmayan ülkemizdeki diğer federasyon başkanları, sivil toplum örgütleri ve futbolu seven herkese ilgi, alaka ve iyi dileklerinden ötürü teşekkür ederim."