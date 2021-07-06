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Basel Ralli Şampiyonası İskele’de devam edecek

1 yıllık Pandemi arasının ardından ülkemizin en köklü rallilerinden İskele Rallisi, bu hafta sonu 12’nci kez yapılıyor. İki günlük programla organize edilen yarışa 25 ekip kayıt yaptırdı

06 Temmuz 2021 Salı 12:24
Basel Ralli Şampiyonası İskele’de devam edecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 10-11 Temmuz tarihleri arasında geleneksel hale gelen İskele Rallisi olarak yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra bu sezon ilk kez yapılan Ayer Argün Mahalli Ralli Kupası’na da puan verecek rallinin hazırlıkları sürüyor.

Cumartesi günü Turnalar ve GoPro etapları geçilecek

12. İskele Rallisi, İskele Belediyesi katkıları ile 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Noyanlar, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 10 Temmuz Cumartesi günü İskele Sadıkoğlu Petrol önünden 16.30’da start alacak. Ekipler 2 Kez Ardahan bölgesindeki Turnalar Etabı’nı ve ardından İskele’de Asfalt atlama noktasının da olacağı GoPro Etabı’nı geçip ilk günü tamamlayacaklar. Turnalar Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 16.45 olarak belirlenirken, ikinci etap 17.45’te ve GoPro etabı 18.45’te başlayacak.

Pazar günü Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek

11 Temmuz Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.30 ve 13.20’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. Servisin ardından bu kez 16.15 ve 17.05’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve Makenzi Beach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

25 ekip ralliye kayıt yaptırdı

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 25 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, bu sezonun ilgi odağı olan R5 otomobillerle 6 ekip start alacak. 2019 yılında yapılan son İskele Rallisi’ni kazanan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi Hyundai i20 R5 araçlarıyla birincilik arayacaklar. Sezonun ilk iki yarışını kazanarak şampiyonada zirvede yer alan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi Skoda Fabia R5 ile 3’te 3 yapmak için etaplara çıkacakken, Hamitköy ve Sinde Ralli Sprint yarışlarında bir ikincilik, bir üçüncülük alan, Nesdersan Rallisi’nde yine üçüncü olarak podyuma çıkan Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi de Volkswagen Polo R5 ile birincilik arayacak. Şeytanın bacağını kırarak zirvede yer almak isteyen ekiplerden Mustafa Buluoğluları-Mustafa Yücener ikilisi Skoda Fabia R5 ile, Murat Aşık-Nebil Öneral ikilisi Ford Fiesta R5 ile ve Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi Skoda Fabia R5 ile start alacaklar. İskele Rallisi’nde 7 ekip Sınıf 2’de, 6’şar ekip Sınıf 1 ve Sınıf N’de, ikişer ekip ise Sınıf R, Sınıf T2 ve Sınıf 3’te birincilik arayacak.

Fahri-Tan ikilisi ve Flat Out RT KKRŞ de , Çağkan Bozalanlar Ayer Argün Kupası’nda lider

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda iki yarış geride kalırken, iki yarışta da zirvede yer almayı başaran Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi şampiyonada 59 puanla lider konumda bulunuyor. 42 puanı bulunan iki ekipten Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi ve Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi iki ve üçüncü sırada yer alırken, Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi 27 puanla dördüncü sırada.Takımlar şampiyonasında ise Flatout RT Lider durumdayken ,Macila Rally Team ikinci , Goodyear Racing Team ise üçüncü sırada bulunuyor. Bu sezon ilk kez uygulanan ve camianın sevilen isimlerinden Merhum Ayer Argün adına hayata geçirilen mahalli kupasında ise Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi lider durumda. 44 puanı bulunan Bozalanlar-Demirağ ikilisini, Oktay – Hüseyin Çocuk ikilisi 41 puanla takip ederken, 32.2 puanı bulunan Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü sırada.

2021 İskele Rallisi Kayıt Listesi:

No.

TAKIM

PİLOT

COPİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

2

MRB RACİNG TEAM

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

3

3

Selen Bilgimer

TBA

Mitsubishi Lancer Evo III

1

4

4

FLAT OUT RALLY TEAM

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

5

5

MRB RACİNG TEAM

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

6

6

FLAT OUT RALLY TEAM

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

7

7

FLAT OUT RALLY TEAM

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

8

8

MACİLA RALLY TEAM

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Volkswagen Polo R5

2

9

9

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

10

10

DRİFT NEU RACİNG TEAM

Buğur Kambillili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

11

11

NETHOUSE RALLY TEAM

Murat Aşık

Nebil Öneral

Ford Fiesta R5

2

12

12

DRİFT NEU RACİNG TEAM

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

13

14

NETHOUSE RALLY TEAM

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

14

15

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

15

16

Abdullah Topal

Serdar Sevinç

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

16

17

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Kerim Hacımevlüt

Serdar Kumru

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

17

18

Mehmet Demirağ

Mustafa Şeker

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

18

19

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

19

20

GOOD YEAR RACİNG TEAM

Cevdet Alptürk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

20

21

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

21

22

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

Tomcat

T2

22

23

Niyazi Bedel

Mehmet Boşnak

Land Rover

T2

23

24

Mahmut Özer

Ali Burhan

Ford Focus

3

24

25

İbrahim Kara

Hasan Yiğittürk

BMW M3

R

25

26

MRB RACİNG TEAM

Timuçin Boğa

Özer Hafız

Suzuki Swift

3
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Anahtar Kelimeler:
Basel Ralli Şampiyonası
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