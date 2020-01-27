Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti

Suat Çelen ziyarette Ali Murat Başçeri’ye, Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu cimnatikçisi olan İbrahim Çolak’ın resminin olduğu bir plaket takdim etti.
27 Ocak 2020 Pazartesi 20:34
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun davetiyle ülkeye gelen ve 1. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakalarını izleyecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.
Suat Çelen ziyarette Ali Murat Başçeri’ye, Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu cimnatikçisi olan İbrahim Çolak’ın resminin olduğu bir plaket takdim etti.