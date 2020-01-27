Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun davetiyle ülkeye gelen ve 1. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakalarını izleyecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.