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Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun davetiyle ülkeye gelen ve 1. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakalarını izleyecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun davetiyle ülkeye gelen ve 1. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakalarını izleyecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

27 Ocak 2020 Pazartesi 20:34
Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti

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Ali Murat Başçeri heyete büyük ilgi gösterirken, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette ülkemiz cimnastiğinin gelişimi için yapılabilecekler konuşuldu.

Suat Çelen ziyarette Ali Murat Başçeri’ye, Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu cimnatikçisi olan İbrahim Çolak’ın resminin olduğu bir plaket takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan SapsızoğluSuat ÇelenAli Murat Başçeri
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