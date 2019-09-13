banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102447
ALTIN
274.133
DOLAR
5.6632
STERLİN
7.0208
EURO
6.2798
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Tecavüzcü firar etti
TECAVÜZCÜ FİRAR ETTİ
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Başbakan Yiğitcan’ı kabul etti

Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların diğer gençlere hedef olduğunu kaydetti..

Başbakan Yiğitcan’ı kabul etti

Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların diğer gençlere hedef olduğunu kaydetti..

13 Eylül 2019 Cuma 09:56
Başbakan Yiğitcan’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul ederek Tokyo Olimpiyat yolunda başarı diledi.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde konuşan Başbakan Ersin Tatar, Yiğitcan’ın disiplinli çalışmalarla tüm Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu dile getirerek “Uluslararası alanda gösterdiğiniz başarılar önemli. Başarıların devamı için disiplin ve hırsla çalışmalarınızı takip ediyorum. Elde edilen başarılar bizler için çok önemlidir. Uluslararası alanda elde ettiğiniz başarılarla gururumuz oldunuz” dedi.

banner317
Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların diğer gençlere hedef olduğunu kaydederek, “Ambargolar altında olan bir ülkede, yaşayan gençlerimiz için bu başarılar büyük hedefler ortaya koymaktadır. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Hekimoğlu “Hedefimiz Tokyo Olimpiyatlarına gidebilmek ve orada kürsüye çıkabilmek. Bunu başarabilirsek bundan büyük gurur duyarım” dedi.

Yiğitcan Hekimoğlu, Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek destekleri için Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Yiğitcan HekimoğluErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus’un durumu belirsiz
Yunus’un durumu belirsiz
Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"
Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"
Şamil Ünal Ozanköy’de
Şamil Ünal Ozanköy’de
Okçular Çatalköy’de yarıştı
Okçular Çatalköy’de yarıştı
Yıldızlar mindere çıkıyor
Yıldızlar mindere çıkıyor
Hamitköy Eray Vudalı’yı aldı
Hamitköy Eray Vudalı’yı aldı
Cihangir’de yabancılar imzaladı
Cihangir’de yabancılar imzaladı
Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı
Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı
Yeni başkan Öztörel
Yeni başkan Öztörel
Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar
Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim