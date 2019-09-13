Başbakan Yiğitcan’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul ederek Tokyo Olimpiyat yolunda başarı diledi.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde konuşan Başbakan Ersin Tatar, Yiğitcan’ın disiplinli çalışmalarla tüm Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu dile getirerek “Uluslararası alanda gösterdiğiniz başarılar önemli. Başarıların devamı için disiplin ve hırsla çalışmalarınızı takip ediyorum. Elde edilen başarılar bizler için çok önemlidir. Uluslararası alanda elde ettiğiniz başarılarla gururumuz oldunuz” dedi.

Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların diğer gençlere hedef olduğunu kaydederek, “Ambargolar altında olan bir ülkede, yaşayan gençlerimiz için bu başarılar büyük hedefler ortaya koymaktadır. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Hekimoğlu “Hedefimiz Tokyo Olimpiyatlarına gidebilmek ve orada kürsüye çıkabilmek. Bunu başarabilirsek bundan büyük gurur duyarım” dedi.

Yiğitcan Hekimoğlu, Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek destekleri için Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti.