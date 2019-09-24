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Başbakan Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti

Kişmir: “En iyi organizasyon ödülü aldık”

Başbakan Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti

Kişmir: “En iyi organizasyon ödülü aldık”

24 Eylül 2019 Salı 10:53
Başbakan Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir ve heyetini kabul etti.

Bugün Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde konuşan KKTOK Başkanı Kişmir, Başbakan Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Kişmir “en iyi organizasyon ödülü aldık”

KKTOK olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Kişmir, 2018 yılında ilk kez TC Ralli Şampiyonası takvimine girdiklerini dile getirdi.

Bu çerçevede gerçekleştirikleri organizasyonlarla Türkiye’de “En İyi Organizasyon” ödülü aldıklarını kaydeden Kişmir, önümüzdeki hafta Avrupa Ralli Şampiyonası’nı gerçekleştireceklerini ifade etti.

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Bu ve bunun gibi faaliyetlerin ülkenin tanıtılması açısından önemine işaret eden Kişmir, Başbakanlığa kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Kişmir Başbakan Tatar’a “Tam bittik derken el uzattınız, teşekkür ederiz” dedi.

Başbakan Tatar “faaliyetlerinizi takdirle izliyorum”

Başbakan Tatar da kabulde yaptığı konuşmada KKTOK’un faaliyetlerini yıllardır takip ettiğini ve takdirle izlediğini anlattı.

Kıbrıs Türk halkı içinden çıkan yeteneklerin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, KKTOK’un ülkeyi temsil açısından önemli işlere imza attığını ifade etti.

“Bizim görevimiz sizi desteklemek. Yaptıklarınız KKTC bayrağının uluslararası alanda dalgalanması açısından önemli” diyen Başbakan Tatar, KKTOK’un faaliyetlerinin gurur verici olduğunu söyledi.

“Başarılarınızın devamını dilerim” diyen Başbakan Tatar, KKTOK üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Kktok Heyeti
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