Başbakan Tatar federasyonlarla görüştü

Başbakan Ersin Tatar, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli spor federasyonlarıyla bir araya gelerek federasyonların faaliyetlerinin yeniden açılımı konusundaki düşünce ve tedbirleri konuştu. Toplantıda Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Dış İlişkiler AMiri Sertaç Bozatlı, Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Örnek alınacak bir surumdayız

Başbakan Ersin Tatar Koronavirüs süresince süreci iyi yönettiklerini ve dünyada örnek olabilecek bir durumda olduklarını kaydetti.

Tatar bu süreçte sporun önemini bir kez daha kavradıklarına vurgu yaparak önemli olanın breylerin sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Öncelikle temassız aktivite

Başbakan Tatar spor organizasyonlarının öncelikli olarak temassız başlaması ve ferdi antrenmanların yapılabileceğinin uzmanlar tarafından hazırlanan raporla kendisine sunulduğunu kaydetti.

Rapor Pilli’ye sunuldu

Hazırlanan bu rapor Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye de sunulurken Pilli bu raporun bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirileceğini söyledi.

Açılım kademeler halinde olacak

Başbakan Ersin Tatar sporun yeniden açılımı için uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü, gerek bireysel gerekse takım sporlarında açılımın artık kademeler halinde başlayacağını söyledi.

Özersay “spor hükümetimiz için önemli”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay genel anlamda sporun önemine dikkat çekerken hükümet olarak spor alanına duyulan hassasiyeti vurguladı.

Açılımın bireysel sporlarda başlaması gerektiğini aktaran Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay bunu bugün Bakanlar Kurulunda değerlendireceklerini kaydetti.

Federasyonlar destek istedi

Spor Federasyonları başkan ve temsilcileri ise toplantıda söz alarak faaliyetlerin yeniden başlaması konusunda açılım projelerini aktararak bilgi verdi ve destek istedi.

Başbakan Tatar soruları cevaplayarak tüm şartları zorlayarak desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Raporu Bozatlı açıkladı

Açılımlar konusunda hazırlanan raporun hangi kriterlere göre ve nasıl hazırlandığı konusunda Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı başbakan’ın söz vermesi üzerine federasyon başkanlarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaştırmalı bir rapor hazırlandı

Başbakan Ersin Tatar’a sunulan raporda Federasyonların kendi sağlık kurullarında hazırlanan raporların dışında spor branşları ile ilgili açılımları, Türkiye ve Dünyadaki örnekleri de araştırdıklarını belirten Sertaç Bozatlı karşılaştırmalı bir rapor hazırlandığını söyledi.