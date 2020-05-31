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Başat için mesaj yayınlandı

KTSYD, Omaç Başat’ın ölümünün altıncı yılı nedeniyle mesaj yayınladı

31 Mayıs 2020 Pazar 15:37
Başat için mesaj yayınlandı
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Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat’ın ölümünün altıncı yılı nedeniyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği mesaj yayınladı. KTSYD Yönetim Kurulu adına Başkan Burhan Gürkan imzası taşıyan mesaj şöyle:

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“Kıbrıs Türk sporu ve basınının önemli bir kişiyi kaybetmesinin üzerinden altı yıl geçti. Her yıl kabri başında andığımız bu değerli insan için bu yıl da anma töreni yapmak isterdik. Ailesi ile yaptığımız görüşmenin yanı sıra, içinde bulunduğumuz mevcut pandemi süreci de göz önüne alınarak bu yıl Başat’ın kabri başında anılamayacağını üzülerek belirtmek isteriz.

Sporun birçok kademesinde özveriyle görev yapan, emeğini hiçbir zaman esirgemeyen biri olarak Başat’ın anısını yaşatmak için KTSYD olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülke sporuna kattıkları yadsınamaz, unutulamaz. Aramızdan ayrılışının altıncı yılında Omaç Başat’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Omaç Başat
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