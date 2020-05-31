Başat için mesaj yayınlandı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat’ın ölümünün altıncı yılı nedeniyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği mesaj yayınladı. KTSYD Yönetim Kurulu adına Başkan Burhan Gürkan imzası taşıyan mesaj şöyle:
Sporun birçok kademesinde özveriyle görev yapan, emeğini hiçbir zaman esirgemeyen biri olarak Başat’ın anısını yaşatmak için KTSYD olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülke sporuna kattıkları yadsınamaz, unutulamaz. Aramızdan ayrılışının altıncı yılında Omaç Başat’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.”