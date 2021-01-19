Başarının sırrı çalışmak

Şampiyon tenisçisi Şevki Öksüzoğulları, spor servisine yaptığı açıklamada başarının sırrını çok çalışmak olduğunu söyledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin şampiyon tenisçisi Şevki Öksüzoğulları, spor servisine yaptığı açıklamada başarının sırrını çok çalışmak olduğunu söylerken, genç nesli ise spor yapmaya çağırdı.

Ülkemizde tüm yaş kategorilerinde sayısız şampiyonluklar elde eden, ayrıca Güney Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’da da dereceler elde etme başarısı gösteren 2000 doğumlu tenisçi Şevki Öksüzoğulları, spor servisi elemanlarından Necmi Usal’a açıklamalar yaptı.

“Yusuf Yönlüer sayesinde başladım”

Tenis dalına nasıl başladığını anlatan ülkemizin genç sporcularından Şevki Öksüzoğulları, “Beni tenise başlatan Merhum Yusuf Yönlüer’di. Çok sevdiğim bir hocamdı. Korta ilk kez 7 yaşında onun elini tutarak girdim. Daha sonra da zaten korttan çıkamadım. Nurlar içinde uyusun” dedi.

“Pandemi dönemi sıkıntılı geçti”

Pandemi dönemi herkesi etkilediği gibi beni de olumsuz etkiledi. Özellikle spor salonlarının kapatılmasından dolayı antrenmanlarımı evde sürdürmek durumunda kalmıştım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalıştım. Bir sporcu için sürekli oturmak çok kötü bir şeydir. Özellikle teniste de vücudun bütünlüğü çok önemli. Bundan dolayı kilo almamaya ve kas kaybetmemeye özen göstermelisiniz” dedi. Sezon içerisinde ek çalışmalar yaptığını da söyleyen Şevki, “Aktif sezonda genellikle haftanın her gününü kortta geçiriyorum. Kortlardaki idmanlarım genellikle 2-3 saat aralığında geçiyor. Tabii ki bunlara ek olarak salon çalışmaları, evde bireysel çalışmalar ve özel antrenörlerle de eksiklerimi tamamlıyorum. Sezonun olmadığı dönemde ise haftanın 3 veya 4 günü korttayım” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz lig şampiyonluğu”

Son olarak Başbakanlık Kupası’nı kazandıklarını dile getiren DAÜ sporcusu Şevki Öksüzoğulları, “Hedefimiz bu yıl KKTC Ligi’nin şampiyonu olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaktayız. Çok sıkı bir tempoda çalışıyoruz. Umarım bu çalışmaların karşılığını da şampiyonlukla alırız” ifadelerini kullandı.

“Son iki yıldır maç kaybetmedim”

Son iki yıldır oynadığı maçlarla ilgili olarak da konuşan Şevki Öksüzoğulları, “Yaklaşık iki yıldır aktif turnuva oynadığımız dönemde teklilerde maç kaybetmedim. Tabii ki takım olarak kaybettiğimiz maçlar oldu ancak ben bireysel performans gösterdiğim maçlarda iki yıldır yenilgi yüzü görmedim” dedi.

“En büyük fark profesyonellik”

Güney Kıbrıs’ta, Türkiye’de ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde maçlara çıkan ve dereceler elde eden Şevki Öksüzoğulları, “Ülkemiz dışında birçok ülkede çok maçlara çıktım. Beni zorlayan sporcular da oldu, kazandığım maçlar da. Ancak bana göre en büyük farkımız profesyonellikti. Biz hem okulumuza gidiyoruz, hem de tenis oynuyoruz. Ama başka ülkelerde tenisçiysen sadece tenis oynarsın. Ülkemizde çok başarılı sporcular var. Ancak profesyonellik engeli bizi bir noktada tıkıyor” şeklinde konuştu.

“Gençler çalışsın, başarı kendiliğinden gelecektir” “Gençler çalışsın, başarı kendiliğinden gelecektir”

Genç sporcular için tavsiyelerde de bulunan Şevki Öksüzoğulları, “Ülkemizde sporun profesyonelleşememesi birçok sporcunun motivasyonunu düşürüyor. Bu durum da başarısızlıklara veya sporun bırakılmasına neden oluyor. Gençlere tavsiyem; çalışsınlar ve çok çalışsınlar. Başarı kendiliğinden gelecektir” dedi.