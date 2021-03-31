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Başarımız kulüplerin birliğidir

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “Göreve devam etmem konusunda konsensüs hissettim” dedi

31 Mart 2021 Çarşamba 19:30
Başarımız kulüplerin birliğidir
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında adaylık ve genel kurul süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

4 Mayıs’a kadar aday olabilirler

Her KKTC vatandaşının 4 Mayıs’a kadar aday olabileceğini hatırlatan ve bunun da gayet güzel bir durum olduğunu kaydeden Sertoğlu Cengiz Uzun ve Derviş Canaltay’ın kendisini aradığını ve kesinlikle aday olmayacaklarını söylediklerini teyit eden Sertoğlu, aday olacaklara başarılar diledi.

Kulüpler birlik ve beraberlik içindedir

Sertoğlu “Genel kurulu oluşturan otuz üç delege yani kulüp, onbir yıl önce göreve geldiğimiz zamandan bu yana tam bir birlik ve beraberlik içerisindedir. Sahada her türlü rekabet yaşanabilir” diyerek “KTFF, kulüplerin neredeyse yüzde yüzünün konsensüs sağladığı bir yerdir. Yıllardan beridir gerçekleştirdiğimiz en büyük başarımız da budur. Başarma sebebimiz de kulüplerin bize gösterdiği destektir. Basında bazı kulüplere kişilerin başkan adaylığı konusunda baskılar yapıldığı şeklinde haberler okuyoruz. Kulüplerin konsensüs konusunda parçalanmaması gerekir. KTFF’nin marka değerinin yükselmesinde en önemli etken bu birlikteliktir” dedi.

Kulüpler değişimi isterse bunu saygıyla karşılarım

“Başka bir aday üzerinde konsensüs sağlanırsa buna saygı duyarız” diyen Sertoğlu, kulüp başkanlarının ne konuda birleşeceğini, ne istediğini günün sonunda göreceklerini ifade etti. Değişim istenmesi halinde bunu da görebilecek özgüvene sahip olduklarına işaret eden Sertoğlu, her görevin bir başlangıcı, bir de sonu olduğuna vurguladı.  

“Devam etmem konusunda konsensüs hissettim”

Kulüplerle görüştüğünü, başkanlık görevine devam etme konusunda bir konsensüs hissettiğini belirten Sertoğlu, bu hissiyatının değişebileceğini de vurguladı. Kulüplerin vereceği kararlarla ilgili herhangi bir garantinin olmadığına da işaret eden Sertoğlu, “Kimseden korkumuz veya çekincemiz yoktur.” şeklinde konuştu. Yaş olarak birçok kişinin abisi durumunda olduklarına da işaret eden Sertoğlu, “Biz buralarda kavgayı bitirenleriz, bu saatten sonra da kavganın, bölünmenin tarafı olmayız.” şeklinde konuştu. “Varsak ta yoksak ta birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı koyacağız” şeklinde konuşan Sertoğlu, “burada çok ciddi emek ve mesai vardır. Buna saygı isteriz, başka da bir şey istemeyiz” dedi.

Yönetimi adaylık başvurusu yaptığım gün açıklayacağım

Şu anda herhangi bir şey açıklamayacağını, başvurusunu yaptıktan sonra gerekli açıklamayı yağacağını belirten Hasan Sertoğlu, “Şu an bu konuyla ilgili en yakın arkadaşlarımın bile bilgisi yoktur. Başvurumu yaptığım anda yönetim kurulunu açıklayacağım.” dedi.

“Kulüpler dimdik ayakta durmalıdır”

Esas olan noktanın kulüplerin dimdik ayakta durması olduğunun altını çizen Sertoğlu, bu mücadelede kendi yanında duracak olanın, yönetimi oluşturacağını vurguladı. “Önce kulüpler ayakta duracaktır.” diyen Sertoğlu, futbolcular, antrenörler, hakemler ve KTFF Başkanının daha sonra geldiğini söyledi. “Bu ülkede futbol kulüpleri varsa gençlik vardır.” diyen Sertoğlu, bu konuda düşüncesinin kesin olduğunu kaydetti.

U-15, U-17 ve yabancı konuları

2020-21 sezonunda U-15 ve U-17 takımlarında forma giyemeyen gençler konusuna da değinen Sertoğlu, “Bu çocukları kaybetmek istemiyoruz, bundan dolayı da kulüplerle oturup konuşacağız.” şeklinde konuştu. Yabancı futbolcu konusundaki fikrini de aktaran Sertoğlu, kendi fikrinin “Tek yabancı oyuncu” şeklinde olduğunu ifade etti.

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