Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 16 Antrenör ve 23 Hakem başarılı oldu.
25 Şubat 2020 Salı 20:07
Kickboks Federasyonu tarafından organize edilen antrenör, hakem kursu ve seminerinde başarılı olanlar açıklandı.
Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 16 Antrenör ve 23 Hakem başarılı oldu.