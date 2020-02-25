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Başarılı olanlar açıklandı

Kickboks Federasyonu tarafından organize edilen antrenör, hakem kursu ve seminerinde başarılı olanlar açıklandı.

Başarılı olanlar açıklandı

Kickboks Federasyonu tarafından organize edilen antrenör, hakem kursu ve seminerinde başarılı olanlar açıklandı.

25 Şubat 2020 Salı 20:07
Başarılı olanlar açıklandı
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Federasyonun 2020 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Özel Antrenör/ Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri, 18-23 Şubat 2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 16 Antrenör ve 23 Hakem başarılı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kickboks Federasyonu Hakem Kursu
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