Başarılı olanlar açıklandı

Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit DURMAZ ve 5.Kademe Teknik Direktör Halis AVŞAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 26 Sporcu, 7 antrenör ve 14 Hakem başarılı oldu.
01 Ekim 2019 Salı 10:42
Seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 26 sporcu, 7 antrenör ve 14 hakem başarılı oldu.
Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit DURMAZ ve 5.Kademe Teknik Direktör Halis AVŞAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 26 Sporcu, 7 antrenör ve 14 Hakem başarılı oldu.