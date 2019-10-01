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Başarılı olanlar açıklandı

Seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 26 sporcu, 7 antrenör ve 14 hakem başarılı oldu.

Başarılı olanlar açıklandı

Seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 26 sporcu, 7 antrenör ve 14 hakem başarılı oldu.

01 Ekim 2019 Salı 10:42
Başarılı olanlar açıklandı

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KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri, 16-21 Eylül 2098 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit DURMAZ ve 5.Kademe Teknik Direktör Halis AVŞAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 26 Sporcu, 7 antrenör ve 14 Hakem başarılı oldu.

Anahtar Kelimeler:
Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu Ve Semineri
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