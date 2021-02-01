Soyerspor koçu Ahmet Şahinsoy “6 takımın yer aldığı bu turnuvayı 2. Tamamlayıp Koop spor ile yarı final oynadık” dedi

Soyerspor büyük erkek basketbol koçu Ahmet Şahinsoy Açılış Kupası’nın çok çekişmeli geçtiğini ve turnuvayı 2. Sırada tamamlayarak yarı final oynadıklarını belirterek takımı adına mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı maçlar çıkardık

Şahinsoy 2020 Mart ayından itibaren çok özledikleri basketbola Açılış Kupası ile başladıklarını belirterek “Gayet başarılı geçen bu organizasyonda sıralamayı 6 takımın yer aldığı bu turnuvayı 2. Tamamlayıp Koop spor ile yarı final oynadık. Başarılı maçlar çıkardık” dedi.

Maçlar kalite olarak tetmin ediciydi

“Bu sezon 2 yabancının da profesyonel oyuncu olmama zorunluğu getirilmesi ile yerli oyuncuların daha fazla süre almasını ve dolayısı ile daha fazla sorumluluk almasını gerektirdi” diyen Ahmet Şahinsoy “Açılış kupasında özellikle ilk 4 takımın birbirleri ile mücadelesi denk ve kalite olarak da tatmin ediciydi” dedi.

Seyirci olarak ilgi vardı

Maçların seyirci anlamında daha önceki sezona göre Covid salgını olmasına rağmen yüksek sayılar ile gerçekleştiğini belirten Şahinsoy “Esas lig de hedefimizi gerçekleştirmek için takım çalışmalarımız devam ediyor. Sakatlarımız iyileşti lig için hazırız” dedi.

Parke için sabırsızlanıyoruz

Salgında günlük bulaş sayısının istenen seviyelere inmesini ve Federasyonu ligin başlangıç tarihinin bildirmesini beklediklerini söyleyen Şahinsoy “Ülkemizin içinde olduğu salgında yapılan aşıların artması ile giderek salgında bulaşın azalacağını umuyoruz ve tekrar parkede mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.