Başarılı antrenörler ödüllendiriliyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde futbol sezonunun tamamlanmasının ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bir dizi kararlar alındı.
29 Mayıs Çarşamba Akşamı Ödüller Veriliyor
Kuzey Kıbrıs Futbol Liglerin tamamlanmasının ardından liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik her yıl yapılan geleneksel olarak düzenlenen başarılı antrenörler ödül gecesinin kusursuz gerçekleştirmek davetiyelerin dağıtımı ile ilgili görev dağılımı yapıldı. 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyl’e teknik adamlar, kulüp başkanları, yanı sıra gazetelerin spor şeflerininde katılacağı ödül gecesinde yılın başarılı antrenörlere ödülleri veriliyor.