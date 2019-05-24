Başarılı antrenörler ödüllendiriliyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde futbol sezonunun tamamlanmasının ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödü gecesi ile yeni sezon öncesinde her yıl gerçekleştirilen teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenör seminerlerin için gerekli olan hazırlıkların yapılması konusunda görevlendirme ve genel konular görüşülerek karara bağlandı.

29 Mayıs Çarşamba Akşamı Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Futbol Liglerin tamamlanmasının ardından liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik her yıl yapılan geleneksel olarak düzenlenen başarılı antrenörler ödül gecesinin kusursuz gerçekleştirmek davetiyelerin dağıtımı ile ilgili görev dağılımı yapıldı. 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyl’e teknik adamlar, kulüp başkanları, yanı sıra gazetelerin spor şeflerininde katılacağı ödül gecesinde yılın başarılı antrenörlere ödülleri veriliyor.

