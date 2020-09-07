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‘Başa oynamak istiyoruz’

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:57
‘Başa oynamak istiyoruz’
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Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken başkent temsilcisi Göçmenköy’de yeni sezona dair planlamalar devam ediyor. Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye Spor Servisimize verdiği demeçte oluşan bu kadro ile başa oynamaları gerektiğini bu nedenle iyi bir hazırlık dönemi ve planlama ile lige gireceklerini ifade etti. Burak-Serhan-Ali Duvarcı-Bilal ve Bekir transferleri yanında yabancı oyuncu konusunda John Okoli’de karar kıldıklarını ifade eden Hakan Sermaye, sezon planlamasının hazır olduğunu 25-28 Eylül tarihlerinde yurt içi kampı olacağını bununla birlikte 8 hazırlık maçı ile birlikte lige gireceklerini belirtti.

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Güzel bir lig olacak

Tek yabancı ile oynanacak olan ligi artık daha fazla tartışmanın yersiz olduğunu ifade eden Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, sonunda alınmış bir karar olduğunu bu nedenle bunu bu sene hep birlikte izleyip göreceğimizi söyledi. Göçmenköy olarak iyi ve kaliteli transferler yaptıklarını belirten Sermaye, oluşan bu kadro ile artık başa oynamanın şart olduğunu ifade etti. Güzel bir lig olacağına inandığını belirten Hakan Sermaye, Göçmenköy olarak oluşturdukları kadro sonrasında çizdikleri bir yol olduğunu ve bu doğrultuda hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi. Kurdukları kadronun elbette önemli olduğunu ancak ligde mücadele edecek olan birçok takımın da iyi ve kaliteli kadrolara sahip olduğunu belirten Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, yeni sezon planlamalarının hazır olduğunu bu nedenle çalışmalara başladıklarını söyledi.

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