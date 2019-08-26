Barut Kupası Esentepe’nin

Esentepe spor kulübü tarafından organize edilen ve eski başkanlardan Erdal Barut anısına düzenlenen anı turnuvası önceki gün oynandı.

Erdal Barut anı karşılaşması penaltı atışları sonucunda Esentepe’nin oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Türk Ocağı takımı yabancı oyuncusu İsa nın attığı golle 1-0 tamamlandı.

İkinci devre basında Kağan ile eşitliği yakalayan Esentepe Emre’nin golü ile 2-1 üstün duruma geçti. Karşılaşmanın son anlarında Türk Ocağı futbolcusu İsa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşma 2-2 sona erince karşılaşmanın galibi penalty atışları sonunda belirlendi.

Penalty atışları sonunda 6-5 üstün gelen Esentepe kupanın sahibi oldu.