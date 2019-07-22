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Barış ve özgürlük için kırdılar

Barış ve özgürlük için kırdılar

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
Barış ve özgürlük için kırdılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kırış müsabakaları önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Dört bölgeden kulüplerin katılımı ile yapılan Müsabakaları Öykü Ergin, Zehra Karip,Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Ana Tüyüz yönettiler

Müsabakaların Ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp Temsilcileri verdi.

BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Sevim Öykü Yıldız 2.Azra Turan 3.Beyza Nur Evren

2.Kategori: 1.Zahra Gaderi 2.Nevin Özmanevra 3.Zeynep Kuday

3.Kategori: 1.Alya Beray Kaya 2.Zeynep M. Akın 3.Tuba Şener

4.Kategori: 1.Azra Usta 2.Yağmur Sel 3.Güliz Koç

5.Kategori: 1.Fatima Gaderi 2.Ecem Sarı 3.Doğa Çağlin

6.Kategori: 1.Ayşegül Kuday 2.Ada Yüzerçetin 3.Esma Özbiçer

7.Kategori: 1.Asiye Öksüz 2.İrem Şibli 3.Ayşegül Koç

8.Kategori: 1.Semra Feramezoğlu 2.Öykü Coşkunsu 3.Betül Celyan

9.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Açelya Ergin 3.Nehir Seringöz

10.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Demet Akyüz

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ERKEKLER KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Nazım Efe Hamurcu 3.Sinan Kaya

2.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu 2.Abdullah Ekicioğlu 3.Taner Kara

3.Kategori: 1.Amir Badavi 2.Ali Osman Aslan 3.Murat Berk

4.Kategori: 1.Ahmet Yurtman 2.Andrei Conoval 3.Şakir Atınç Yağızsoy

5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Aarez Afzal 3.Ali Durmuş

6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Ramadan Alaçam 3.İlker İnci

7.Kategori: 1.Semih Türkmen 2.Muhammed E.Uğur 3.Eray Dağ

8.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Efe Güleç 3.Mertcan Aslantaş

9.Kategori: 1.Amin Osman 2. Samuel Mawuye 3.Mateus Luvibidilax

10.Kategori: 1.Süleyman Bozkurt 2.Atakan Ergin 3.Kemal Köstü

11.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Arda Aslan Öztürk 3.Kerim Karpuz

12.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Hüseyin Erçelik 3.Bahadır Bozbey

13.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Mahmut Colayır 3.Serkay Kara

14.Kategori: 1.Öykü Ergin 2.Metin Özenç 3.İlhan Bakır

Anahtar Kelimeler:
Kktc Kırış Müsabakaları
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