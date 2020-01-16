Barış Kupası oyuncuları Trabzon yolcusu

1975 yılında düzenlenen ve Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanan Kıbrıs Barış Kupası’nda yer alan Kıbrıs Türk Karması, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun daveti üzerine hafta sonu Trabzon’da olacak.

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan organizasyonla, 18 Ocak Cumartesi günü, Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonspor’un kupayı kazanan efsane kadrosundan futbolcularla Kıbrıs Türk karması ortak bir yemek yiyecek, ardından da hep birlikte Trabzonspor Müzesi’ne gidilerek Kıbrıs Barış Kupası yerinde ziyaret edilecek.

Kafile, yine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun özel olarak hazırlattığı locada, Türkiye Süper Ligi’nin ikinci yarısının ilk hafta maçı olan Trabzonspor- Kasımpaşa maçını da izleyecek.

Caymaz: Onur duyduk

Efsane kadronun teknik direktörlüğünü yapan Günay Caymaz, unutulmaya yüz tutan “vefa” duygusunu yaşamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Caymaz, Trabzonspor kulübüne teşekkür ederek, “Bu davet, vefanın ölmediğini gösteriyor” dedi.

O dönem kadroda yer alan isimlerden üçünün hayatta olmadığını söyleyen Caymaz, hayatta olan isimlerin toplandığını ve Trabzon’a giderek bu gururu yaşayacağını söyledi.

Sertoğlu: Bu heyecanı görmek, bize gurur veriyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na nazik daveti için teşekkür eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bu gurur ve onuru yaşamanın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk futboluna damga vuran, önce futbolcu, ardından da teknik adam- yönetici olarak görev yapan bir neslin, bugün halen gurur duyulan başarılarla anıldığını söyleyen Hasan Sertoğlu, “Sevgili hocamız Günay Caymaz ve futbolcu abilerimizin, davet gelir gelmez nasıl bir keyif ve disiplinle organizasyona hazırlandığını görmek, federasyon başkanı olarak yaşadığım en unutulmaz anılarımdan biri olacaktır.” dedi.

Başkanlığını Hasan Sertoğlu’nun yapacağı kafilede şu isimler yer alıyor; Günay Caymaz, Hasan Tanışık, İlker Ertemel, Enver Sedat Simavi, Ertuğrul Gardiyanoğlu, Mustafa Oraloğlu, Mustafa Metin Onbaşı, Ahmet Erbay Gönelli, Ahmet Özcan Özcanhan, Ali Çetin Amcaoğlu, Yücel Hatay